Luque: “La gente no quiere discusiones políticas, quiere respuestas”

El intendente Juan Pablo Luque recorrió las obras de infraestructura de las centrales eléctricas que serán financiadas por el gobierno provincial. Se trata de la estación transformadora del área Central y Stella Maris que favorecerán a 15 mil habitantes, además de asistir al CABIN; y, por otro lado, la segunda etapa de la Red Eléctrica para otras 15 mil familias de las Fracciones 14 y 15.

En el caso de la obra de “Alimentación de Energía y Estación Transformadora del área Central y Stella Maris”, será de gran magnitud permitiendo potenciar el abastecimiento de la zona sur, central y portuaria de la ciudad, además de asistir al Centro de Aplicaciones Bionucleares (CABIN). Mientras que, la red eléctrica para las Fracciones 14 y 15, se encuentra en su segunda etapa de ejecución y beneficiará directamente a unas 5 mil familias que viven en la actualidad y otras 10 mil a futuro.

En ese contexto, el intendente municipal consideró que “son dos obras centrales importantes, muy esperadas por la zona sur y que estaban paralizadas hace más de dos años. Una de ellas –precisó-, tiene que ver con la subestación del Stella Maris que nos permitirá no solo potenciar el abastecimiento de energía a la zona céntrica, sino también, al CABIN para fortalecer el trabajo que viene realizando en tratamientos oncológicos con el acelerador lineal”.

“Esto responde a un trabajo articulado con la Provincia. Cuando planteamos que hay que accionar de forma unida y consensuada para sacar adelante a Chubut, nos referimos a esto, a traer soluciones para la gente, generar mano de obra para la clase obrera como la UOCRA, en este caso”, expresó.

En ese sentido, el mandatario comunal se mostró optimista respecto a la vinculación con el gobierno provincial y nacional para llegar con las obras que la ciudad necesita. “En tiempos que no son electorales, la gente no quiere discusiones políticas, quiere respuestas, nos está pidiendo que pensemos en los habitantes y por este camino vamos”, subrayó.

Seguidamente, reconoció que “lamentablemente, tuvimos 4 años de olvido para Comodoro Rivadavia por parte del ex gobierno nacional, con solo discusiones mediáticas. De ahora en adelante, los comodorenses y también los chubutenses tenemos que defender y pelear para que las obras públicas lleguen a nuestras ciudades”, dijo.

“Estamos muy contentos porque pese al difícil momento que atravesamos por esta pandemia mundial, todos los meses viene un ministro del gobierno de Alberto Fernández a nuestra ciudad y estamos trabajando con los gabinetes para que se avancen con las obras inconclusas”, aseguró.

Lo mismo manifestó respecto al gobierno provincial, al afirmar que “durante mucho tiempo, la Provincia tuvo dirigentes que pensaron solamente en sus intereses particulares y no en la gente. Hoy nos tenemos que remitir a las cosas concretas, pensando en mejorar la calidad de vida de la gente, dándole previsibilidad, dejando las cuestiones electorales para otros tiempos”.