Luenzo: «La conectividad es un derecho humano»

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo afirmó que «el modelo de autoregulación en las telecomunicaciones con esa mirada neoliberal y excluyentemente economicista ha fracasado rotundamente en la Argentina». En ese sentido, remarcó que «lejos de traernos soluciones, nos generó un esquema de acceso concentrado en los grandes centros urbanos, que profundiza las asimetrías y sobretodo nos dejó una dispersión alarmante en las tarifas y en el servicio».

De esta forma Luenzo, que preside la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión de la cámara alta, manifestó su «total acompañamiento» a la decisión del Presidente Alberto Fernández para establecer el «carácter de servicio público esencial y estratégico en competencia al mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones».

El chubutense subrayó que «la conectividad es un derecho humano» y que «dada la configuración que están tomando las sociedades contemporáneas que son sociedades de la información, es fundamental establecer una política de estado al respecto para garantizar un piso mínimo de cobertura, de calidad de servicio y de tarifa».

Luenzo indicó «las complejidades que se han presentado en muchos pueblos y comunas durante la Pandemia en materia de aula virtual, educación a distancia o telemedicina». «En muchos casos la educación a distancia o el trabajo remoto eran de cumplimiento imposible producto de las malas prestaciones de servicio y eso es algo en lo que Argentina debía trabajar intensamente», explicó.

En ese marco, además, rechazó el planteo de parte de la oposición al que interpretó como «oportunista» y los invitó a «dejar de lado la politiquería» y «dar el debate de fondo sobre los problemas de nuestro país».

Para Luenzo «lo que se escucha de parte de la oposición son muchos lugares comunes, citando a las llamadas tendencias globales del mercado y refiriéndose a eventuales procesos de desinversión». «Pero nada dicen de la mala calidad de servicio que ya hoy en día tienen los argentinos. Y eso no tiene que ver con la pandemia. Están brindando un servicio muy malo allí donde entienden que no tienen alta rentabilidad», lamentó.

En contraste con «el planteo de Juntos por el Cambio que avala un criterio de mercado», el chubutense recordó que «hasta el viernes estábamos en un esquema totalmente autoregulado por el mercado y lo cierto es que eso trajo inequidad, no soluciones. No se podía hablar por teléfono en la Argentina por la falta de inversión». «Tras el gobierno de Cambiemos donde se profundizó la concentración, lo que nos deja el modelo de autoregulación es un esquema donde poquitas manos se llevan fortunas mientras los argentinos pagan caro por un servicio de pésima calidad».

Por otro lado, Luenzo recordó que «desde la Comisión de Sistemas y Medios del Senado que tengo el orgullo de presidir estamos trabajando desde 2016 en cuestiones tarifarias vinculadas a la conectividad y también en materia de infraestructura».

El chubutense se mostró a favor de articular en conjunto con los prestadores una tarifa social vinculada a la AUH para el servicio de datos en la telefonía móvil y planteó además establecer una referencia tarifaria para un servicio mínimo de tv, telefonía e internet que «traiga equidad entre las grandes ciudades y los pueblos y comunas».

Finalmente expresó que «el debate que tendrá que venir ahora está vinculado a la problemática de la infraestructura». En ese sentido, recordó que «en 2018 dimos media sanción a la Ley de Convergencia» pero que «fue cajoneada por Cambiemos en Diputados».

«Allí hay una gran oportunidad para trabajar en conjunto con las cooperativas y pymes del interior que ya están en el territorio, que pueden dar miles de empleos en forma federal, pero necesitan un marco jurídico moderno que las contenga y las impulse», detalló.