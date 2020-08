Los natatorios de Puerto Madryn, habilitados para el regreso

Este jueves, mediante un comunicado a través de su red social Facebook, Gustavo Sastre, el Intendente de la ciudad de Puerto Madryn, anunció que serán habilitados los Natatorios portuarios.

Si bien aún restan detalles por definirse, como horarios, cantidad de integrantes de los grupos en actividad por turnos y demás; la pileta del Club Ferrocarril Patagónico y el Hermandad del Escrófalo, podrán regresar a las clases.

Inminente regreso a la pileta para la natación

A través de un posteo en su red social oficial de Facebook, el Intendente de la ciudad de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, informó que “analizando la evolución de la situación epidemiológica de nuestra ciudad, hemos establecido la apertura de los natatorios”.

A lo que sumó, “quedarán habilitados una vez que se presenten y se aprueben los protocolos sanitarios ante el Municipio”.

Esta novedad, sin lugar a dudas llena de alegría y es una bocanada de calma y tranquilidad para los profesores y nadadores madrynenses que desde hace poco más de 4 meses, no pueden ingresar a la pileta ni desarrollar con normalidad su disciplina, teniendo en cuenta que es muy difícil mantener desde la virtualidad como sí pudo ocurrir con otros deportes.

De cara al momento del regreso a los entrenamientos de la Natación, aún resta conocer cuáles serán las pautas a seguir como por ejemplo el horario de apertura y cierre de los Natatorios, cantidad de integrantes en cada grupo de trabajo, como se dará para las categorías de “Competencia”, más las modalidades de Adultos y resto de disciplinas que tienen lugar en la pileta.

Consultado por El Diario, uno de los profesores del equipo del Club Ferrocarril Patagónico, Gabriel Royo, confesó que “la sensación es de mucha alegría, los chicos están muy motivados para retomar. Sé que los adultos y demás grupos que están ansiosos esperando arrancar”.

En cuanto al desarrollo del protocolo, si bien aún restan conocer indicaciones que lleguen desde el Municipio y habilitación, Royo comentó que “en lo protocolar, los grupos serán muy reducidos, la carga horaria no creo que sea de más de 40/45 minutos por turno. Y siempre entre un turno y el otro, habrá tiempo de unos 15/20 minutos para dar espacio al mantenimiento y la limpieza”.

A la vez, sumó que “lo más probable es que lo que los nadadores que ingresen a nadar, no hagan uso de las duchas ni al ingreso ni al egreso”, destacando que “la idea es que lleguen con la malla puesta, que se cambien en el vestuario que esta acondicionado para estar separados conservando el distanciamiento social. Realizan la actividad, salen, no se quedan estirando ni charlando. Solo se secan, se cambian y se retiran. Es así de simple y rápido”.

El coach, que es acompañado por Laura Horacio en la formación de jóvenes nadadores madrynense, se mostró contento y expectante al regreso a la práctica, al decir que “esperamos lo antes posible ponerlo en marcha. Estamos esperando que nos digan entre que horario podremos estar en actividad”.