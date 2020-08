Los clubes madrynenses no entrenarán por al menos 7 días

Ante los recientes casos positivos de COVID-19 que se registraron en la ciudad de Puerto Madryn, cuatro clubes madrynenses decidieron las suspensiones de sus actividades al menos una semana a la espera de la mejor de la situación sanitaria.

El Deportivo Madryn, Ferrocarril Patagónico, el básquet de Guillermo Brown y el Puerto Madryn RC que debía regresar a los entrenos este lunes, han anunciado el parate de sus actividades.

Suspendidos los entrenamientos

Durante el último fin de semana, se registraron nuevos casos de COVID-19 en la ciudad de Puerto Madryn y en muestra de responsabilidad individual y social también, las instituciones deportivas madrynenses, como ser el Deportivo Madryn, Ferrocarril Patagónico, Guillermo Brown y Puerto Madryn RC, decidieron suspender sus entrenamientos.

A la espera de una mejora en la condición sanitaria, buscando que la propagación del virus en la localidad no se masifique ni que se amplíe en los próximos días, los cuatro clubes tomaron esa decisión de parar en el desarrollo de sus prácticas por al menos 7 días.

Vale destacar que el Deportivo Madryn ya desarrollaba sus entrenos tanto en la Sede Social de Avenida Roca con la Gimnasia Rítmica y la Acrobacia en telas mientras que en el Complejo “Leopoldo Remussi” ya se entrenaban el Patín Artístico, el básquet había retomado el martes pasado y en coordinación de la vuelta estaban disciplinas como el handball y el vóley.

En el caso de Ferrocarril Patagónico, la actividad estaba activa en sus dos sedes: en Ferro Centro, funcionaban Pilates, Gimnasia Artística y Acrobática, Pelota Paleta más básquet reiniciada el miércoles pasado, en tanto que en Norte, el Patín Artístico , Paddle, taekwondo y Funcional, se encontraban en plena práctica.

Por parte de Guillermo Brown, la semana pasada se había regresado a los entrenos físicos del básquetbol, con (como se dio en Ferro y Madryn) grupos de hasta 8 jugadores más dos entrenadores, desde categorías Mini a Primera. “La Banda” también decidió suspender las actividades en el parquet y continúan los entrenos de manera virtual.

En tanto, para este lunes 24, estaba pautado el regreso del hockey y del rugby, a desarrollarse en el Puerto Madryn RC: sin embargo, en horas de la mañana, decidieron no reiniciar los entrenos y plegarse a la decisión tomada por los otros tres clubes. Vale destacar que “El Lobo Marino” se entrenaría con sus planteles superiores, Mamis / Veteranos y Juveniles, con tres días a la semana para cada disciplina.

Si bien desde el ejecutivo municipal aún no se han anunciado las medidas a tomar, los clubes han tomado esta decisión preventiva; por lo que esperarán reiniciar una vez que las autoridades de Salud y municipales así lo dispongan.