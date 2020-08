Los clubes de Primera ya testean

Teniendo en cuenta que desde el próximo 10 de agosto están autorizados los entrenamientos para los clubes de Primera División, hay conjuntos que ya comenzaron con los testeos a sus Cuerpos Técnicos y jugadores.

Tal es el caso de Boca Juniors y Argentinos Juniors, que ya iniciaron las evaluaciones.

Evaluando al CT, colaboradores y jugadores de cara a la vuelta

El Club Boca Juniors, último campeón de la Superliga, comenzó con la serie de testeos a los integrantes de su habitual delegación, de cara a la autorización al regreso a los entrenamientos desde el próximo lunes 10 de agosto.

El protocolo sanitario se llevó a cabo en el predio de Ezeiza, en un procedimiento del cual formaron parte tres ambulancias de Swiss Medical que se acercaron al lugar y montaron el área de trabajo para hisopar (testeo PCR) a los integrantes del Xeneize.

Según indica el sitio web Doble Amarilla, los hisopados PCR no son obligatorios y es facultad de los clubes decidir si realizarlos o no. El protocolo de AFA indica que el procedimiento obligatorio es la realización de los testeos rápidos, que empezaron a llegar este jueves a los clubes.

El mismo sitio, indica que Boca ¨Ribera hisopó al cuerpo técnico, a los empleados del predio que arrancaron sus tareas ayer, a parte del cuerpo médico y a los trabajadores que acompañarán a los futbolistas en la rutina sanitaria¨

Agregando que el turno de los futbolistas será este viernes.

Por otra parte, quien no estuvo presente en el testeo fue Miguel Ángel Russo, que regresará el domingo de Rosario -allí decidió realizar la cuarentena obligatoria- y se realizará el testeo obligatorio.

En tanto, por parte de Argentinos Juniors, se destacó que serían aproximadamente cien son los testeos a realizar entre plantel de Primera División, Reserva, cuerpo técnico y auxiliares. Una vez confirmados los resultados, se sabrá la fecha exacta para la vuelta a las prácticas. A priori, la intención es retomar el lunes 10 de agosto.

En el CEFFA de Bajo Flores, que sigue en obras, Argentinos tendrá cuatro canchas y tres vestuarios a disposición para entrenar nuevamente. Con resultados en mano, ahí sí, habrá claridad en la agenda del Bicho.

Acerca de los testeos

Por decisión del Gobierno, se proveerán los testeos serológicos y no los denominados PCR. Según indica el sitio web Doble Amarilla, los testeos serológicos, conocidos en la jerga como «testeos rápidos», son los que determinan en un lapso de diez minutos si se tuvo o no coronavirus, sumado a si se logró generar anticuerpos; mientras que los hisopados PCR, que tienen una demora de resultados entre 48 y 72 horas, comprueba si actualmente la persona está infectada.

La misma web detalló que el hisopado PCR oscila con un valor de mercado de entre $6 mil y $8,5 mil, dependiendo el stock de cada laboratorio. En las reglas generales estaba previsto que se realicen estos testeos tres días antes del regreso a las prácticas, mientras que el testeo se realizaría el mismo día a todos los jugadores.

Con este cambio, los clubes de Primera División, entre dirigentes y médicos, se mueven para poder realizarse los hisopados. La principal preocupación radica en los clubes del interior, que esperaban respuesta oficial sobre los testeos para poder contactarse rápidamente con los laboratorios.