El ministro de Seguridad, Federico Massoni volvió a participar de un procedimiento policial, acción que claramente excede a sus competencias, no solo porque su cargo no lo otorga poder de policía y su presencia podría obstruir un procedimiento legítimo, sino que además, se arroga el derecho de ordenar la detención de un sospechoso de delito. Así se desprende de un video que fue subido a la cuenta del Ministerio de Seguridad de Chubut en Twitter, donde se observa a Massoni ante la captura de un sospechoso y ordena a viva voz “lo llevamos”, una decisión que no puede tomar con el cargo que ostenta. Estar en el lugar del procedimiento ya resulta irregular, pero tomar participación en una detención policial es mucho más grave. A pesar de los esfuerzos del Ministro por mostrar eficiencia en el combate del delito, los vecinos apostados en el lugar lo increparon reclamando Seguridad. https://www.youtube.com/watch?v=luIiOk_cejw&feature=youtu.be