Lionel Messi se reunió con el nuevo entrenador y no es optimista

El Barcelona de España ya definió a su ahora nuevo entrenador, como lo es Ronald Koeman y este ya se encuentra trabajando en el armado del equipo de cara a la próxima Temporada de La Liga.

En ese sentido, el primero con el cual hablar fue Lionel Messi, el referente de la institución que en esta etapa de crisis del club, evalúa su no continuidad en el “Blaugrana”.

Messi no ve cercana su continuidad

Luego de su presentación, Ronald Koeman comenzó su ciclo como entrenador del Barcelona de España, el club del astro argentino y mundial, Lionel Messi.

El coach holandés, se reunió con “Lio” para conocer los deseos y objetivos del “10” del equipo; según indicó el medio RAC1, el futbolista dijo no tener asegurada su continuidad en el club “culé”.

Teniendo en cuenta que en su presentación, Koeman indicó que «quiere tenerlo en su proyecto porque te gana partidos», pero que todavía no sabe si «tiene que convencerlo para seguir o no es necesario». Sin embargo, para avanzar en lo deportivo, primero tienen que ponerse de acuerdo en lo institucional.

Según indica el sitio web ´Doble Amarilla´, la idea del holandés es una recuperación estructural y una renovación en su columna vertebral para poder seguir de cara a la próxima temporada. Uno de los temas a tener en cuenta será quiénes serán los jugadores que no serán tenidos en cuenta dentro de modelo.

La prensa española, por ejemplo, indicó que Luis Suárez no estaría en los planes deportivos de este nuevo proyecto. Curiosamente, el uruguayo en este último tiempo afianzó un fuerte vínculo con Messi. Además de ser grandes compañeros en el vestuario, comparten un vínculo íntimo de amistad.

La información sobre el encuentro Koeman-Messi indica que el argentino no está seguro de continuar en Barcelona en medio de la grave crisis institucional y tras el 2-8 frente a Bayern Munich. RAC1 agrega que una hipotética partida del diez no sería nada sencilla, ya que a pesar de su voluntad, «también es consciente de las dificultades que tendrá para salir del club teniendo en cuenta sus condiciones contractuales».