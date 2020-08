Legislativos advierten con hacer un paro general si no tienen respuestas de Arcioni

Ante los incumplimientos del Gobierno Provincial, los trabajadores nucleados en la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL) volvieron a manifestarse en contra de la Administración de Mariano Arcioni. Esto suma un nuevo capítulo en los contrapuntos entre los agentes de la Legislatura y el Poder Legislativo, que habían llegado a una especie de acuerdo para poder concretar las sesiones de los diputados provinciales.

En las últimas horas y ante la incertidumbre sobre la continuidad del pago de haberes correspondientes al mes de junio, desde la APEL realizaron ayer una movilización en la localidad de Rawson, donde adelantaron que si continúan sin tener novedades, se van a “endurecer las medidas de fuerza y es muy probable que a partir del lunes comencemos un paro general dentro de la Legislatura”. Cabe aclarar que esto fue acordado en la última asamblea.

En cuanto al posicionamiento de algunos diputados provinciales, que se quejaron de las exigencias establecidas por la APEL para recortar el tiempo de las sesiones, desde la asociación sindical afirmaron que esas declaraciones no tuvieron que ver con las medidas de fuerza que están llevando a cabo y que se endurecerían durante los próximos días.

No obstante, el secretario general de la APEL, Ángel Sierra, remarcó que estos posicionamientos “influyen en el malestar generalizado que hay en todos los trabajadores estatales, pero no por esto hemos tomado esta decisión. Nosotros tomamos nuestro compromiso en el mes de agosto de trabajar pero viendo que no hay resultados, ni nadie hace nada desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo para poder revertir esta situación, hoy nos encontramos de vuelta con medidas de fuerza”.

En caso de concretarse las medidas advertidas por parte de la asociación sindical en cuestión, la Legislatura dejaría de funcionar. Ni siquiera se mantendrían las guardias como para que ingresen proyectos o notificaciones, ya que los trabajadores del Poder Legislativo podrían comenzar un paro general desde el próximo de lunes, a raíz de los incumplimientos del Gobierno Provincial.