«Las Morenitas» cuentan su amor por el fútbol

Precisamente JJ Moreno, tiene como capitana a la cordobesa ya radicada desde hace muchos años en la ciudad, a la volante central Luisina Bossio. En una arenga, en una final por el campeonato, ´Luli´ dijo a sus compañeras “si creemos que podemos, podemos”. Y ese convencimiento, llevó a ´Las Morenitas´ a un nuevo título. Consultada por sus sentimientos, explicó “el fútbol es parte de todos mis días. En competencia, de vacaciones, en cuarentena. Siempre hay fútbol en mi vida. Es lo que mueve mi espíritu y me motiva a hacer cada vez un poquito más”.

A la vez, hace fuerte y destaca, la palabra lucha. Esa que caracteriza al futbol femenino “es comunión grupal, es hablar sin palabras, es lucha. Lucha para que nos vean, lucha para recuperar espacios que nos fueron negados históricamente, pero que nos pertenecen. Sí, el fútbol también es nuestro”.

“Es esa montaña rusa que te hace experimentar las emociones más extremas, a veces todas juntas en noventa minutos. El fútbol también es trabajo, compromiso, solidaridad, esfuerzo. Es aprendizaje y por lo tanto, también es mi casa y mi escuela. El fútbol es mi pasión, donde siempre quiero estar”, cerró la dueña de la cinta en ´el Naranja´.



Su ladera al comando de JJ Moreno es la N°10, Belén Muhleman. ¨Belu¨ explica con gran emoción a El Diario que “es pasión. En esta pandemia no encuentro nada ni nadie que pueda suplantar lo que me hace sentir el futbol, lo que me despeja, lo que me llena el futbol, es pasión pura. Empecé a los 6 años, en el barrio. Mi primer carnet fue en Liga del valle porque juegue en Infantiles para Estrellitas del Oeste. Arranqué con los pibes del barrio, acompañada de la pasión de mi papá y mi hermano, de una familia futbolera, mi hermanita también juega. Es vida. Es parte de mi”.

Belén, también cuenta como se le dificulta no poder estar en juego en esta etapa de cuarentena, al decir que “se me está haciendo muy duro porque no puedo cruzarme a la cancha a jugar al futbol, no puedo ver a las pibas, no puedo ir a entrenar”.

“Disfruto cada vez que estoy en la cancha y cada vez que puedo dar un consejo a una compañera, es disfrútalo, divertite y hacelo porque te gusta, porque querés llegar a tu casa y sentirte satisfecha porque pasaste un momento inolvidable. Son momento únicos que no volverás a repetir, eso tiene el futbol”, cerró la habilidosa mediocampista.

Otra de las representantes de ´Las Morenitas”, es María Lozano, quien acompaña a Johana Barrera no solo en el futbol sino también en la vida. Ella, comentó a El Diario que “ser futbolista es algo con lo que uno nace, es algo que se mama desde la cuna. Es crecer en una familia futbolera apasionada por 22 locos corriendo detrás de una pelota, es soñar algún día con jugar en un estadio lleno. Ser futbolista es preparar la ropa, los botines y llegar a entrenar algún día como ellos”.

María, también valoró la lucha que se vive en el futbol femenino por ganar su espacio “para una futbolista es muy difícil llegar, nadie está preparada para que ese sueño se cumpla”. Plena de sueños, que aún vive y se aferra a ellos para seguir en el futbol, indica que “es llegar a los 40 y pensar en volver a entrenar y en volver a jugar como si una selección te fuese a llamar… Y no, porque no te da la edad, porque para ser futbolista estás grande, porque hay responsabilidades y prioridades. Pero al final uno nunca deja de soñar con ser futbolista”.