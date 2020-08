La polémica venta del macizo de Playa Unión involucra a funcionarios municipales

El escándalo por la frustrada venta de tierras fiscales en Rawson tuvo una nueva derivación, este viernes, cuando se realizaron allanamientos en la sede de la Municipalidad y le secuestraron el celular al Secretario de Planificación, Fernando Vosecky. El fiscal Omar Rodríguez confirmó que en la causa por la venta del macizo de Playa Unión hay funcionarios sospechados de ser partícipes de las maniobras del negocio inmobiliario. El polémico caso que salpica a la gestión de Damián Biss promete escalar en el corto plazo, y nuevamente el fantasma del ‘juicio político’ al intendente sobrevuela en la capital. El tema está siendo analizado, por estas horas, en reuniones reservadas que mantienen los diferentes sectores del peronismo local.

Municipio allanado

En el marco de la investigación judicial en donde se está analizando la venta de un macizo en Playa Unión, ayer se concretaron allanamientos en las oficinas de la Municipalidad de Rawson.

En este sentido, el jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal de Chubut, Omar Rodríguez, dialogó con AzM Radio y precisó que los accionares realizados en la víspera están enmarcados en la investigación mencionada anteriormente.

“Genila era una pantalla”

En primer lugar, recordó que semanas atrás también se había realizado otro procedimiento similar, donde se secuestraron algunos teléfonos celulares. Luego de esto se empezaron a realizar las pericias pertinentes y esta semana Rodríguez recibió un adelanto parcial de los resultados de dos teléfonos, desde donde surgieron elementos importantes para la causa.

En las mismas, según el fiscal, “aparece Fernando Vosecky (secretario de Planificación) llevando adelante conductas de manera interesada al respecto de los que estaban detrás de este negocio inmobiliario, que no era Genila, que Genila era una pantalla, que la utilizaron para esconderse detrás de esa sociedad y los particulares que estaban vendiendo tenían una relación directa con, en principio, Vosecky”.

Venta irregular de lotes

En tanto se hizo la requisa correspondiente para secuestrar el teléfono celular del funcionario municipal mencionado. Además, Rodríguez adelantó que “se va a secuestrar una computadora”. “La necesidad de secuestrar el teléfono de él tiene que ver con que, a partir dos teléfonos en donde se peritó, se levantó información y aparecen distintos diálogos que tiene Vosecky con varios imputados”, indicó.

En estas conversaciones se pone en evidencia que “sabe que no es Genila la sociedad anónima que está detrás de la oferta, sino que son tres particulares. Después él tiene conocimiento también de que se están vendiendo lotes y así ha quedado expresado en los chats. Realiza distintas conductas acomodando el expediente administrativo, sacan fojas, las cambian, le dice qué es lo que tiene que poner y una serie de cuestiones en las que yo he observado que él ha volcado un interés parcial o particular respecto de estos tres que estaban detrás del negocio inmobiliario por encima del interés general, que era el que él debía que era la Administración Pública”.

Negociación incompatible

Ahora la hipótesis del fiscal apunta a una presunta negociación incompatible, la cual se da cuando “un funcionario vuelca un interés particular por encima de la Administración Pública. Lo que surge, en función de la evidencia que yo he visto, es que él tiene un interés particular en beneficiar a tres personas que se iban a quedar con el negocio inmobiliario por encima de la Administración Pública”.