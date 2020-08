La pasión por el fútbol, transmitido de madre a hija

En el futbol femenino se dan historias de amor, no solo de parejas, sino de madre e hija, como la que viven y comparten Ana Román, la primera zaguera central de Alianza Fontana Oeste y su hija Dana Rockembrach, lateral derecha del conjunto “azulgrana”. Ellas, también compartieron sus sensaciones con El Diario: “ser futbolista es un orgullo. Un sueño cumplido”, dijo Ana, mientras que la joven Dana, contó que “para mí ser futbolista es una pasión, mi cable a tierra, un deporte que me dio muchas experiencias lindas y que me dio a conocer a personas maravillosas.