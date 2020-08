La medida del ajuste

Este lunes el gobernador Mariano Arcioni, aseguró que las medidas de ajuste que están en análisis, no incluyen el despido de estatales provinciales, pero tampoco pudo confirmar cuándo se abonarán los salarios que se adeudan correspondientes a los meses de junio y julio. Arcioni tampoco respondió acerca del pago del medio aguinaldo que se le debe a la totalidad de los estatales, tanto activos como jubilados. A pesar que hace más de un mes aseguró que se apagaría en cuotas y priorizando a los que menos cobran, este lunes, el Gobernador solo atinó a decir: “Nosotros no podemos estar anunciando algo que no podemos cumplir, esto es día a día”, dijo Arcioni evidenciando el nivel de improvisación del Gobierno.