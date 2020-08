La Justicia restituyó a los dirigentes expulsados de la Fechcoop

La Cámara de Apelaciones de Trelew hizo lugar al amparo presentado por los consejeros expulsados de la Federación Chubutense de Cooperativas y ordenó su restitución a sus cargos. La Fechcoop deberá convocarlos a las reuniones permitiendo la participación de los mismos en la toma de decisiones de la entidad.

La medida judicial promete incrementar la polémica y el enfrentamiento que mantienen los integrantes de la federación.

La Justicia falló a favor de la Cooperativa de Rawson y de Comodoro Rivadavia, instituciones que habían impulsado un amparo ante la decisión de la conducción que preside Fabricio Petrakosky de echar de por vida de la Fechcoop a Marcelo Griffiths y otros seis consejeros, y suspender a la prestataria de la ciudad petrolera. Los representantes vuelven a ocupar sus cargos en la institución.

La Justicia dio a conocer su fallo respecto a la acción de amparo que impulsaron las instituciones afectadas por la decisión de parte de la conducción de la Federación de Cooperativas. Encabezado por el presidente Fabricio Petrakosky, se decidió unilateralmente expulsar de por vida al presidente de la Cooperativa de Rawson, Marcelo Griffiths, junto a otros tres consejeros pertenecientes a las entidades de Sarmiento y Comodoro. A su vez, sin tener tratamiento en el Tribunal de Disciplina, se dispuso suspender a la prestataria petrolera.

Deberán ser convocados

La Justicia declaró admisible el amparo presentado por el abogado cooperativista Mateo Rossio Coblier. En el fallo le ordena a la Fechcoop que se abstenga a realizar reuniones sin previa notificación a las partes afectadas, permitiendo la participación de sus representantes designados en los cargos que venían ocupando antes del conflicto.

Arremetida de Griffiths

«La actual conducción tuvo acciones personalistas que no le hacía bien al conjunto, por eso propusimos un cambio de autoridades con una mirada más federal y plural donde estén representadas todas las zonas de nuestra provincia. Esto no fue entendido así, y Fabricio Petrakosky ejecutó procedimientos a su libre albedrio, fuera de los estatutos y de la Ley de Cooperativas. Todo ello redundó en una expulsión de por vida de Consejeros de Sarmiento, Comodoro y Rawson. Además, descalificaron a la institución petrolera suspendiéndola por 4 años. Todo ello sin derecho alguno a discutir las medidas tomadas», manifestó Griffiths.

Añadió que «nunca se le dio intervención a la Sindicatura de la Federación de Cooperativas y tampoco se creó una comisión investigadora, ni un área dentro del Consejo de Administración que diera derecho a defensa. Arbitrariamente, de modo de facto, generaron estas expulsiones».

Sanciones a cooperativas

Continuó diciendo el titular de la Cooperativa de Rawson que «fue tan grave lo que hicieron que debimos recurrir a la Justicia, donde en una segunda instancia la Cámara nos dio la razón y quedó claro que habían sido vulnerados nuestros derechos y el de las instituciones con sanciones fueron exorbitantes».

«En lo personal significa una reivindicación de los principios cooperativistas. Conozco el sistema y nunca dudé de cómo me maneje este proceso. Llevo 15 años dentro del cooperativismo. Esto es un resarcimiento anímico después del golpe muy bajo que me dieron. Además, una vuelta en casa con la frente en alto porque en el seno de la Cooperativa de Rawson tuve que dar explicaciones a mis pares que, si bien nunca dudaron nunca de mí, la situación perjudicó públicamente a la institución que presido», aseveró Griffiths.

Señaló que se evalúa la continuidad en la Federación. «Aún no definimos si seguiremos en este espacio. Nuestros objetivos siguen siendo los mismos: Un cooperativismo federal, participativo, integrado, además de gestiones para la llegada de internet y telefonía a muchas localidades. No es hora de entrar en grupo sectoriales, la sociedad, la economía y la política necesita un trabajo en conjunto. No hay más espacio para quienes usen la fuerza y violencia institucional. Son épocas de consensos», concluyó.