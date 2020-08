La Defensa de Juan Ale recusa al Tribunal que lo condenó

Daniel Sandoval, abogado de Juan Luis Ale, presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura y acusó al Tribunal que condenó a su representado porque al mismo momento de la condena estaba saliendo el parte de prensa, “los van a recusar y esperamos que otros jueces se encarguen de ver el escrito”, dijo el hijo de Ale en diálogo con AzM Radio para El Diario.

El ex jefe de policía fue declarado culpable de abusar de dos menores de edad, y se esperaba que este lunes se diera a conocer la pena que le impondría el Tribunal, sin embargo, la audiencia sería suspendida tras la presentación realizada por su abogado.

Su hijo, Juan José Ale, afirma que su padre jamás cometería un delito “aberrante” como el que se le endilga, y aseguró que si él p alguno de sus hermanos tuviera la convicción de tener “un padre degenerado” se hubieran encargado de hacer justicia por sus propias manos, “por eso insistimos que esto no puede suceder, lo fusilaron a él y a toda la familia”.

“Una persona con conductas desviada las tiene siempre, cómo puede ser que en un periodo de 8 o 9 meses en el que convivieron se produjeron esas aberraciones o no tiene sentido lo que pasó antes o después en la vida de una persona”, expresó Juan José Ale.

Hipótesis

En opinión del hijo del excomisario, esta condena es “un pase de factura”, porque “no es fácil conducir una fuerza durante 10 años, combatiendo el delito se hace un sinnúmero de enemigos”, dijo y aseguró que “toda la familia está defendiendo a Juan Ale y si no nos hemos involucrado más, fue por pedido expreso de mi padre, a él nunca se le ocurrió decirnos que declaremos”.

“Somos conscientes que es preferible que lo hubieran acusado de cualquier delito, pero el de abuso sexual es el peor que se puede acusar a un ciudadano, sentimos que no podemos permitir tan mansamente que le digan a mi familia semejante cosa”.

La causa

Sobre la acusación que se hizo 18 años después de los hechos denunciados, José Ale afirma que se trata de una mentira, “cómo los padres no percibieron los cambios de esas menores, dónde estaba su madre en ese momento, el padre al que mencionan nunca lo vi, fue un padre abandónico para esas hijas y tengo una clara convicción de eso porque en el juicio quien era el psiquiatra de una de las chicas nunca la trataron por esta causa sino por el abandono, entonces porqué el tribunal no tomo estas cosas”, se preguntó.

“Esta es una carga que nos impusieron sin merecerla”, afirmó el hijo de Juan Luis Ale, condenado por abuso de menores y a la espera de que se le comunique la pena que deberá cumplir.