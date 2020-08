La caída en las regalías podría originar que los bonistas acepten reestructurar la deuda

Desde el Partido Justicialista (PJ) de Chubut se han planteado algunos rechazos al proyecto para reestructurar la deuda pública provincial, ya que no coinciden con algunas especificaciones. Debido a esto, el bloque de diputados del Frente de Todos está elaborando una iniciativa propia sobre esta temática, asesorado por un grupo de economistas afines al partido.

Entre este grupo se encuentra la ex ministra Gabriela Dufour, quien dialogó con El Diario y planteó su postura respecto a la necesidad que tiene Chubut para reestructurar su deuda.

En primer lugar, indicó que ya integra parte de un equipo asesor pero que la definición del proyecto está en mano de los actuales diputados del Frente de Todos. “Lo que hicimos fue revisar el proyecto que envió el Ejecutivo y se sugirieron algunos cambios”, precisó.

Entre los principales puntos a cuestionar, apuntaron contra los gastos que se tienen que afrontar para las negociaciones, recordando que todos los trámites se están realizando en Estados Unidos, a pesar de que cuando se colocaron los títulos no había ninguna exigencia para que esto ocurra. Así, todas las erogaciones se hacen en dicho país, lo que implica un gasto sustancial para Chubut.

Diferencias con la situación nacional

Sobre los temas tratados, la primera crítica se basó en la postura de la administración de Mariano Arcioni en la que se dice que el proyecto está en sintonía con la postura de Nación para reestructurar su deuda.

“El Gobierno Provincial tiene que tener sus propios lineamientos de sostenibilidad. Una de las sugerencias que se hizo, más allá de seguir los lineamientos nacionales para la reestructuración de la deuda nacional, lo que tiene que tener la Provincia son lineamientos propios”, sostuvo la ex diputada.

También apuntó que esto significa que “te digan cuál va a ser el déficit proyectado, en qué momento van a genera superávit para poder pagar la deuda, cuál es el plazo razonable para recuperar cierta estabilidad en la economía provincial. Este es el nudo de la cuestión”.

Cuestión de garantías

Otro de los puntos analizados por los referentes del PJ estuvo centrado en las garantías que ofrece el Gobierno hacia los bonistas. Al respecto, Dufour dijo: “Si para pagar esta deuda eran suficientes las garantías otorgadas, que era regalías, no hay razón para ampliar con otro recurso”.

“No estamos muy de acuerdo con que se agregue la Coparticipación, porque si no estamos comprometiendo más recursos”, detalló la ex ministra chubutense, al mismo tiempo que recordó que los bonistas cuentan con prioridad sobre los ingresos de regalías para poder cobrar sus créditos.

Comisión de seguimiento

Dufour también insistió con la conformación de una comisión de seguimiento, para que los diputados puedan seguir los pasos de la reestructuración de la deuda pública de la Provincia.

En este punto hubo algunos contrapuntos, ya que una parte pedía hacer un seguimiento detallado y en tiempo real de la negociación, mientras que otros plantearon que esto podría perjudicar la misma, ya que algunas cuestiones quedan dentro de la confidencialidad de las tratativas.

Cómo tentar a los bonistas

Sobre la postura que debería adoptar Chubut para reestructurar la deuda pública, teniendo en cuenta que los bonistas cobran por regalías antes que la Provincia, Dufour clarificó algunas cuestiones y explicó que este tipo de tenedores de bonos muchas veces prefiere negociar antes que avanzar con un arduo litigio judicial.

Además, agregó que “hay cosas que no se dicen, porque si vos hoy queres comprar un bono de Chubut, está aproximadamente a un 40% de su valor en los mercados. Ese es un indicador de que los que están operando en los mercados de capitales ven a Chubut con un alto riesgo”.

“Más allá de la garantía, están evaluando que Chubut no va a poder pagar la deuda. Hasta ahora Chubut pago solo intereses, pero a partir de octubre tiene que devolver capital”, aclaró.

En tanto que explicó que otra de las cosas sobre las cuales no se hace referencia es que “lo que está de garantía es solo Cerro Dragón, que es el 60% del total de las regalías. No es el 100% del total de las regalías. Después hay un mecanismo para que la Provincia oferte como completarlo. Esto viene en baja y en una situación que no es la misma que en 2016, entonces los bonistas saben que hay poca posibilidad de que en estas condiciones les sigan pagando”.

Sobre los bonistas, Dufour explicó que “tienen un razonamiento distinto al que uno por ahí tiene. Ellos van a tratar de cobrar y no perder y hoy no están viendo que Chubut esté garantizando”.