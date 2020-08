La AFA confirmó las fechas para testeos y entrenamientos

A través de un comunicado oficial la Asociación del Futbol Argentino, confirmó las fechas para el inicio de los testeos y a partir de allí, los entrenamientos para las categorías de ascenso argentinas.

En este sentido, en lo que hace a la Primera Nacional, categoría que disputa Guillermo Brown, entre 30 de agosto y 2 de septiembre serán los testeos, mientras que el 3 será el inicio de los entrenos. Con respecto al Torneo Federal A, divisional en la que juega Deportivo Madryn, los clubes han decidido en reunión de Mesa, que posponen a fines de septiembre la vuelta a las prácticas.

Con fechas definidas según AFA

La Asociación del Futbol Argentino, anunció a través de un comunicado en su sitio web, las fechas en las que quedan estipuladas las autorizaciones para la realización de los testeos e inicio de entrenamientos para las categorías de Ascenso del futbol nacional.

Por la categoría Primera Nacional, divisional en la que se desempeña Guillermo Brown, se han programado para entre los días 30 de agosto a 2 de septiembre, el desarrollo de los testeos a los planteles de cada uno de los 32 clubes participantes.

En tanto, en lo que respecta al Torneo Federal A, este martes, se realizó la reunión de Mesa de la categoría, en la que los dirigentes de los clubes decidieron la postergación de la fecha programada en principio, que era el 7 de septiembre. Ahora, se estima que será a fines del mes 9. Asimismo, se conoció que próximamente se reunirán para trabajar en la logística de la realización de los testeos como así también en el formato del Torneo en el que deberán definirse los ascensos a la categoría superior.

Por parte de la Primera B, los testeos se darían entre 7 al 9 de septiembre para los 18 equipos para que desde el 10 de septiembre se dé el comienzo entrenamientos.

En lo que respecta al Futbol Femenino, su Comisión de Fútbol Femenino en concordancia con los clubes de la Primera División han solicitado postergar el inicio de las prácticas para el mes de septiembre.

En lo que respecta a la Primera C, también se testará entre 7 al 9 de septiembre para los 19 equipos, para entrenarse desde el 10.

Mientras que por la Primera D, entre el 1 al 3 de octubre para todos los equipos serán los testeos, mientras que el 5 de octubre, el inicio de los entrenamientos.

La Primera Nacional, analiza formatos

Luego de la reunión de la Mesa de clubes participantes de la competencia, la Primera Nacional tiene a los integrantes de la comisión organizadora del formato, analizando las distintas maneras de disputar la competencia en lo que resta del año.

Lo que se sabe es que las fechas que quedaban por jugarse de la Temporada 2019/2020 no se jugarán, si no que se disputará un “Torneo Nuevo” y en este sentido, son varias las propuestas que se han acercado.

1°: jugarse con 2 zonas, Metro y Nacional (16 y 16 equipos cada una, la 2° alternativa seria con 8 zonas de 4 equipos regionalizada, la 3° que se piensa es doble octogonal arriba juegan por 2 ascensos y doble octogonal los equipos de debajo de la tabla jugando por un ascenso, para que el ganador jugara vs. perdedor 1era. Final.

El 4° proyecto, indica que podría darse en 4 zonas de 8 equipos con cabezas de serie, los cuales serían San Martin Tucumán, Atlanta, Defensores de Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto. Vale destacar que luego de que se seleccione la forma de disputa que más esté acorde a los intereses y al presente sanitario de cada provincia y de la Argentina en general, pasará a ser evaluado por el Comité Ejecutivo de AFA.