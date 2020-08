Italia lanzó un nuevo rescate turístico para el post COVID

En un resumen publicado por el Ministerio de Turismo y Bienes Culturales de Italia (Mibact), se aprobó el decreto de agosto en apoyo al turismo y la cultura con un paquete de más de 3 mil millones de euros. Es “el debido apoyo a dos sectores que hacen de Italia única y envidiados en todo el mundo”, subrayó el presidente del Mibact, Dario Franceschini.

Medidas de rescate

Con la suma de 100 millones de euros de dotación, se amplía al sector spa y se amplía en un mes la bonificación fiscal del 60% por los alquileres de los inmuebles de las empresas turísticas. El crédito fiscal se aplica a las empresas turísticas con una facturación de hasta 5 millones de euros y a los hoteles, agroturismos, agencias de viajes y tour operadores sin límite de facturación. Las empresas que hayan tenido una pérdida de facturación no inferior al 50% pueden beneficiarse de este crédito.

El fondo de emergencia de apoyo a las agencias de viajes y turoperadores que han sufrido pérdidas por la emergencia sanitaria también se amplía a guías turísticos y acompañantes y se dota con 240 millones de euros adicionales, elevando así el total del fondo a 265 millones. El pago de las cuotas hipotecarias que vencen el 30 de septiembre de 2020 se amplía hasta el 31 de marzo de 2021.

La exención de la segunda cuota Imu 2020 está prevista para las propiedades de las instalaciones de alojamiento (hoteles, B&B, campings, pueblos, casas de vacaciones, albergues, albergues, propietarios, residencias), inmobiliarias, ferias y congresos, establecimientos balnearios (marítimos, fluviales y lacustres) y balnearios, discotecas.

También en el marco del Paquete Turístico, se eleva al 65% la bonificación fiscal para la remodelación y mejora de las instalaciones de alojamiento turístico, se refinancia con 180 millones de euros y se amplía a las instalaciones de alojamiento al aire libre (masías, campings).

Para las ciudades de arte, se otorga una subvención no reembolsable para actividades comerciales abiertas al público en centros históricos, para taxis y NCC de capitales de provincia o ciudades metropolitanas que, respectivamente, registraron presencias turísticas extranjeras en número igual a tres veces y una vez superior a la de los residentes. Pueden recibir el aporte las actividades que, a junio de 2020, tuvieran una facturación y tarifas inferiores a un tercio de lo registrado en junio de 2019.

Se incrementa en 300 millones de euros el fondo de desgravación a los municipios de los menores ingresos derivados de la no recaudación de la tasa turística. Para las concesiones de baños, existe la abolición de la tarifa Omi para los accesorios, la equiparación de las concesiones de lagos y ríos con las marítimas, la solución facilitada de disputas.

Para el transporte turístico, los incentivos a la inversión para la renovación del parque vehicular contenidos en la maniobra presupuestaria de 2019 se incrementan en 70 millones de euros y se amplían a los autobuses turísticos.

Con el fin de promover la reanudación segura de actividades y favorecer el consumo externo, las empresas de servicios públicos prorrogan hasta el 31 de diciembre la exención del pago del impuesto por ocupación de espacios y áreas públicas (Tosap / Cosap) para empresas de ejercicio público (art. 5 L. 287/91 bares, restaurantes, pizzerías, cervecerías, balnearios, heladerías). El régimen de autorización de la superintendencia se suspende hasta la misma fecha.

Al igual que el Paquete de Turismo, el Paquete de Cultura extiende el Cig por 18 semanas, hasta el 31 de diciembre de 2020, para los negocios culturales. Deducción del 100% de los gastos de personal de las empresas de cultura que sean contratadas por tiempo indefinido (6 meses de descontribución) o vuelta al servicio del fondo de cese (4 meses de deducción).

También para los autónomos

Los autónomos y los trabajadores del entretenimiento intermitentes recibirán 1.000 euros. Existe una exención para la segunda entrega de Imu 2020 y las cuotas de 2021 y 2022 para cines y teatros en los que los propietarios también sean gestores de las actividades. El fondo de avituallamiento para los municipios se ha incrementado debido a menores ingresos. Los recursos del fondo de emergencia para entretenimiento, cine y audiovisuales introducido por el ‘Decreto Italia Care’ y potenciados por el «Decreto de Relanzamiento» se incrementan en 90 millones de euros. El fondo asciende así a 335 millones de euros.

Los recursos para soportar las pérdidas de los museos Mibact provocadas por la emergencia sanitaria se han incrementado en 65 millones de euros. Se incrementan en 60 millones de euros los recursos de apoyo al mundo editorial, espectáculos, grandes eventos, ferias, congresos, museos ajenos a Mibact que han sufrido daños por cancelación o reducción de actividades. El Fondo de Emergencia Empresarial e Instituciones Culturales asciende a 235 millones de euros. Los recursos para las fundaciones culturales creadas o en las que participa Mibact se incrementan en 5 millones de euros para atender emergencias.

Los fondos para la protección, recalificación y puesta en valor del patrimonio cultural contenidos en el “Plan Estratégico de Grandes Proyectos de Patrimonio Cultural” y la posibilidad de nuevas adquisiciones por parte de Mibact se han incrementado en 25 millones de euros. Los recursos para intervenciones a favor de ciudadanos ilustres que viven en un estado de especial necesidad (Ley Bacchelli) aumentaron en 250 mil euros en 2020 y en 750 mil a partir de 2021.