Instalarán césped sintético en el playón del Barrio Máximo Abásolo

En el playón deportivo del barrio Máximo Abasolo de Comodoro Rivadavia, el ente deportivo trabaja en la concreción de un importante proyecto.

Se trata de la instalación de césped sintético. El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, recorrió las obras.

El espacio que se viene

El Presidente del Ente Comodoro Deportes de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Hernán Martínez recorrió el playón del barrio Máximo Abásolo, donde se trabaja en la refacciones para próximamente comenzar las tareas de colocación de césped sintético.

Se trata de una obra anhelada por los vecinos que sumará un nuevo lugar donde las familias podrán compartir de actividades deportivas.

Será un espacio de contención para la barriada, que se lleva adelante bajo los lineamientos del intendente municipal Juan Pablo Luque; trabajándose junto a las familias del barrio para llevar adelante el cuidado del playón. Para esto, se se armaron cuadrillas compuestas por vecinos de cada sector, que llevan adelante diferentes tareas de mantenimiento.

En el Club Laprida, ya se inauguró

El intendente Juan pablo Luque visitó el Club Laprida donde se comenzó a desplegar la alfombra sintética, un viejo anhelo de la institución que aportará crecimiento y calidad deportiva a toda la zona del oeste. Fue un trabajo en conjunto entre la gestión dirigencial y el aporte fundamental del Municipio con la premisa de dotar de infraestructura a los clubes.

“Estamos recorriendo la obra de colocación del sintético en la cancha. No tengo palabras para describir lo feliz que me pone porque estuvimos en todo el proceso y ahora estamos viendo cómo se va colocando”, expresó el intendente Juan Pablo Luque luego de participar del despliegue del primer paño junto a dirigentes y jugadores del Club Laprida del Oeste.

En ese marco, el mandatario reiteró que la política deportiva que encara este Municipio “conlleva poder dotar a las instituciones de instalaciones acorde a lo que se merece Comodoro”.

Por su parte, la presidenta del Club Laprida, Marta Casas, reafirmó que “es un día de mucha emoción. Agradezco al intendente Juan Pablo Luque porque fue quien nos hizo la promesa el año pasado cuando cumplimos 50 años y acá estamos; y a Hernán Martínez que nos está acompañando en todo este proceso. Es un día fabuloso para nuestra institución y para todo el barrio Laprida”.

En este sentido, Casas reconoció que desde la institución “siempre tuvimos un Estado municipal presente. El club Laprida cada vez que golpeó la puerta tuvo una respuesta del otro lado. Eso es invalorable porque no siempre es así, no es fácil para las instituciones de barrio”.