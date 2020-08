Imputarían a más personas por destrozos en Legislatura y Casa de Gobierno

Días atrás se informó oficialmente que la audiencia preliminar por los incendios y destrozos en la Legislatura y Casa de Gobierno se realizará el próximo 11 de septiembre. En dicha causa aparecen como acusados de los delitos el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Santiago Goodman, y otras tres personas: Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro.

En dicha oportunidad, la fiscal Florencia Gómez hará la presentación formal y la hipótesis que baraja hasta el momento, acompañadas por el material probatorio correspondiente. Misma postura tomarán los abogados defensores de los imputados y luego el juez definirá si se avanza con la investigación o no.

Vale recordar que a los cuatro apuntados se les imputa el delito de incendio como principal y también subsidiariamente se solicitó que se les impute el daño agravado por los hechos que fueron de público conocimiento y que ocurrieron el 17 de septiembre del año pasado en la ciudad capital de Chubut.

Cabe destacar también que esto se dio luego de que se conociera la noticia del fallecimiento de Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, docentes de Comodoro Rivadavia que habían estado en Rawson para participar de una movilización en contra del Gobierno Provincial. Regresando a la ciudad petrolera sufrieron un accidente vial y murieron.

En tanto que ya se conoció que desde el Ministerio Público Fiscal se solicitará una pena de cinco años de prisión para los cuatro imputados, Gómez aún no descarta la posibilidad de imputar a más personas, ya que desde Fiscalía se encuentran dispuestos a que esto ocurra y están analizando todas las pruebas recabadas como para determinar si finalmente esto ocurre o no.