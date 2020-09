Fernando Pogyor asumió en Zoonosis de Trelew

El intendente Adrián Maderna puso en funciones al frente del área de Zoonosis, dependiente de la Coordinación de Inspecciones Generales, al médico veterinario Fernando Pogyor, quien ocupará el puesto de Verena Dietz, que continuará en el área.

“Recibí la inquietud por parte de la Municipalidad para ingresar en el área para generar un cambio en la manera de trabajar, así que quiero agradecer la posibilidad que me brinda el intendente Maderna para comenzar a desempeñarme en este sector”, destacó Pogyor tras la reunión que mantuvo con el intendente Adrián Maderna y el titular de inspecciones Generales, Héctor López, en la que se lo puso en funciones como nuevo responsable de Zoonosis.

“Ni bien asumimos haremos un análisis de toda el área, de su capacidad de trabajo, y cómo encararemos el trabajo a realizar. Todavía no hicimos una evaluación, pero la idea es aumentar el número de castraciones, acercarnos a los vecinos donde más se necesite, y trabajar lo mejor posible en este contexto. Todavía no me he reunido con el equipo de trabajo así que a partir de ahora analizaremos el trabajo y los medios con los que cuenta el área”, remarcó más adelante.

Por su parte, el titular de Inspecciones Generales, Héctor López, apuntó: “Tenemos la posibilidad de incorporar a este tremendo profesional que viene del sector privado, que es muy recomendado por propios y ajenos, y vemos con beneplácito esta incorporación. También agradecemos a la Dra. Verena Diez, que ha estado durante muchos años al frente del área, con un desgaste natural, y seguirá trabajado y aportando desde el lugar. Nuestra intención es mejorar la atención y continuar la senda de trabajo incrementando la cantidad de castraciones anuales, aunque dependerá de los profesionales y los recursos con los que se cuenta en el área, entendiendo que la pandemia nos ha puesto en una situación compleja. La idea es que el área sea beneficiosa para todos”.