Farmacéuticos de Chubut rechazan ley impulsada por el Gobierno

Desde el Gobierno de Chubut propusieron impulsar una nueva Ley de Farmacias, con el objetivo de garantizar el acceso a los medicamentos en todo el territorio provincial. Como consecuencia de esta iniciativa, desde el Colegio Profesional de Farmacéuticos del Chubut cuestionaron la iniciativa.

Puntualmente, el titular de dicha entidad, Eduardo Molina, dijo: “Vemos que el Ministerio (de Salud) en su afán de derogar o cambiar la ley de Ejercicio de la Farmacia, recientemente promulgada, no escatima falacias en sus argumentos para convencer, es por ello que ha salido en algún medio en primera plana con títulos catastróficos de cierre de Farmacias y Botiquines en los lugares pequeños que no van a poder existir”.

Además, Molina cree que “esto no es malintencionado, sino que el ministro (Fabián Puratich) se encuentra mal asesorado, o tal vez con una influencia perversa ya que implica volver a la desregulación absoluta de Cavallo y el crecimiento desmedido de las cadenas de farmacias. También parece que existen cadenas malas y otras buenas, las de afuera de la provincia son malas y las de adentro buenas, sin tener en cuenta que esa apertura es una invitación legal a la llegada de este tipo de cadenas monopólicas de las que ya sabemos que han estado interesadas en ingresar”.

“Su equipo ignora a los farmacéuticos”

“La defensa que hace este Colegio es la defensa de la profesión farmacéutica y que es la obligación primordial que tenemos, recordemos que la ley X-71 es del Ejercicio de la Farmacia y cuando dice que el Ministerio de Salud no fue consultado y que pone a disposición sus equipos, ha desconocido a las farmacéuticas que están en el plantel de Salud Pública y que trabajaron en la ley para adecuarla a la provincia”, apuntó Molina.

Al mismo tiempo, consideró que “queda claro entonces que parece que dentro de su equipo ignora a los farmacéuticos y antepone médicos contadores abogados y funcionarios que obviamente desconocen lo que es nuestra profesión, sin ir más lejos el anterior Subsecretario de Gestión, al cual se subordina la Dirección de Farmacias, era un profesor de Educación Física”.

“Es obvio el hecho tendencioso”

En este mismo sentido, el presidente del Colegio Profesional de Farmacéuticos del Chubut dijo: “En la exposición que hizo ante la comisión de salud con más de 10 personas, hizo no sólo defensa del proyecto de ley de Derogación que presentó el Ministerio sino también del proyecto de ley de Reforma, presentada por la otra parte, la cual no se presentó para exponer, lo cual era lógico, si llevaba al ministro de representante. Es obvio el hecho tendencioso y es grave que se opone a la esencia sanitarista de esta ley”.

“Para recordar, en esta ley se trabajó durante cuatro años en la Legislatura con todos los actores, por más que desinforme en ese aspecto el ministro, y que desconoce que esta ley está tomada de distintas provincias donde está en ejercicio, tal vez la más importante es la de la Provincia de Buenos Aires y lo digo porque la lucha que llevó el Colegio de Buenos Aires incluso a la Corte Suprema, estuvo avalada por el actual ministro de Salud de la Nación, mal podríamos hablar que esta sea una ley en contra de los intereses de la comunidad y que impida el acceso a la población del medicamento”, enfatizó Molina.

Por último, recordó que “estamos en un momento clave y para que no se cometa un desatino, es por ello que insto a todos los colegas que actúen en consecuencia, haciendo conocer a los políticos, diputados y aquellos que tienen cargo dirigenciales y también a los vecinos nuestros que suelen ir a nuestras oficinas de Farmacia el objeto del cual fue esta ley X-71 promulgada”.