Familias de Loma Blanca acudieron a la Justicia tras notificación de desalojo

Un nutrido grupo de vecinos y vecinas de la zona de Loma Blanca, en Puerto Madryn, acudieron a las oficinas de la Defensoría tras haber sido intimados para desalojar el espacio que ocupan, en algunos casos, hace casi 4 décadas. Se trata de un conjunto de terrenos privados, cuya propietaria busca recuperar, lo que generó una movilización desde dicho sector hacia la zona céntrica de la ciudad del Golfo.

Aproximadamente unas 80 familias residen en la zona, las cuales denunciaron que buscaron desalojarlas “en plena pandemia”. También estuvieron presentes en el lugar los concejales Sandra Mansilla y Juan Duarte, quienes se interiorizaron sobre la situación.

Notificados

Al respecto, Fabián, uno de los vecinos de dicho barrio, explicó que “hubo intimaciones de desalojo, en plena pandemia, de más de 80 familias, donde se encuentran más de 60 niños y personas adultas” y agregó que “vinimos a ver qué nos decía la Defensoría pero lo hicimos todo el barrio entero, ya que estaban mandando a varias familias pero por separado y todos estamos con la misma complicación; nos acercamos, nos atendió la abogada Corradini y nos explicó cómo va el proceso legal”.

“La gente paga servicios hace más de 40 años”

Por otro lado, sostuvo que “los abogados de la dueña del terreno no quisieron tener acceso a negociar con la Defensoría, nos informaron que están haciendo reuniones con autoridades locales para ver cómo sigue esto”.

Consultado sobre el momento en que fueron enviadas las intimaciones, considerando que desde hace varias décadas las familias residen en la zona, planteó que “la dueña del terreno inició ahora las acciones legales, pero todos pueden ver que muchas casas y una parte del barrio tienen servicios, mientras que la otra parte es el asentamiento más viejo que queda; ahí hay luz y gente que la paga hace más de 40 años”.

“Llegaron intimaciones en plena pandemia”

“El año pasado”, continuó el vecino, “empezaron a llegar algunas intimaciones y este año, en plena pandemia”.

Sobre el avance del trámite en la Defensoría, “está todo recién empezando, ellos dicen que no saben cómo va a terminar, pero nosotros nos acercamos porque el privado nos está intimando y queremos ver cómo seguimos”.

En caso de concretarse el desalojo, “somos más de 80 familias y no tenemos adonde ir, cada familia tiene en promedio cinco integrantes; no vamos a permitir esto bajo ningún punto, me pregunto dónde meteríamos tanta gente, más en este momento que está pasando el mundo con la pandemia; es ridículo que nos vengan a plantear esto ahora, hace 40 años que ese lugar nunca fue regulado”.

“No tenemos absolutamente nada”

Preguntado sobre la existencia de alguna contraoferta para que las familias pudieran ser relocalizadas en otro sector de Puerto Madryn, Fabián expuso que “hasta el momento no tenemos absolutamente nada, ni dónde ubicarnos ni cómo va a ser el proceso, creo que ni siquiera tienen el registro entero de cuántas personas somos”.

En cuanto al plan de radicación de Loma Blanca impulsado en la década de 1990, el vecino explicó que no ingresaron en el mismo “porque, aparentemente, del otro lado eran tierras municipales y se podían hacer cargo, pero estas son tierras privadas; por eso estamos planteando que se haga lo mismo que con esa parte del barrio y que se tengan en cuenta todas las cuestiones culturales y sociales que nos afectan”.