Estatales de Chubut vuelven a ganar las calles por el incierto pago de salarios

A escasos días de ingresar en septiembre, gran parte de los empleados públicos de Chubut aún no percibieron sus haberes del mes de junio, y temen que el medio aguinaldo lo terminen cobrando en cuotas hasta principios de 2021. Duras consignas contra el gobierno de Arcioni. En Puerto Madryn hubo una multitudinaria marcha, mientras que en Esquel realizaron cortes de ruta, y para hoy se prevé una marcha en la capital.

El gobierno no cumplió

En el marco de una semana en donde se llevaron a cabo distintas protestas por parte de los trabajadores de la Administración Pública en contra de los incumplimientos del Poder Ejecutivo, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Chubut, Guillermo Quiroga, adelantó que este miércoles dicha asociación sindical impulsará una movilización por las calles de Rawson.

En una entrevista con AzM Radio, el referente sindical sostuvo que “nosotros entendemos que hay que hacer las actividades que los afiliados nos piden, sobre todo teniendo en cuenta que nuevamente el Gobierno se demora más de 30 días de la última vez que pagó sueldos”.

Incierto aguinaldo

Además, a las quejas ya habituales se suman también los reclamos por el cobro del medio aguinaldo, a lo que Quiroga explicó que “ya todo el mundo se ha olvidado ese reclamo. El tema de sueldos está instalado, pero el tema del aguinaldo era una bandera que hay que levantar rápidamente, más teniendo en cuenta que hay trabajadores del rango 1 y 2 que todavía van a tener que esperar mucho más para volver a cobrar sus sueldos y el aguinaldo puede ser una solución en el corto plazo”.

“Hay mucha bronca en los trabajadores, mucha desesperación y muchas necesidades. Hay gente que nos pide plata prestada, nos piden alimentos y nos dicen que ya no saben qué hacer”, enfatizó el secretario general de ATE Chubut.

Malestar y protesta

Al ser consultado sobre la situación en la que están los empleados públicos, Quiroga dijo que “los seres humanos siempre pueden algo más. Pero estamos en una situación muy compleja desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista político, no solamente desde lo económico y financiero de la Provincia. La gente sabe que tiene que salir a protestar y hay veces que no puede salir a protestar o no quiere”.

“Hoy estoy pidiendo una reunión con el Gobernador (Mariano Arcioni). Yo mañana (por hoy) voy a ir a protestar. Yo no voy a ir a buscar respuestas del Gobierno porque las respuestas las tengo todos los días. Si no pagaron los sueldos y no hay un vocero del Gobierno que diga que hay plata y se van a regularizar los sueldos ya sé la respuesta de mañana. Lo que sí necesito mañana (por hoy) es protestar y mostrarle al Gobierno como están enojados los trabajadores”, concluyó.