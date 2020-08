Esquel: Choferes de la empresa Acevedo reclaman ante el Municipio

Los choferes de la empresa de transporte urbano de la ciudad Esquel, comenzaron una manifestación desde este miércoles, frente a la Municipalidad, bloqueando los accesos de vehículos municipales con los colectivos de la empresa Acevedo.

«Hace tres meses y medio mantenemos reuniones con el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, nos reciben con mucho entusiasmo para tratar de destrabar la situación que se generó en marzo, cuando paramos por la cuarentena, y luego vino el conflicto de subsidios. Lo único que necesitamos es trabajar, hace cinco meses que estamos parados, no tenemos los sueldos al día porque desde el 19 de marzo no ingresa dinero», dijo Miguel Elencoff, chofer de la empresa en diálogo con FM Alpina para El Diario.

Los trabajadores exigen la reactivación del servicio urbano, al reconocer que la empresa no puede pagar sueldos si no hay recaudación, al tiempo que advierten que la responsabilidad es competencia del Municipio y por ello realizan el reclamo ante las autoridades municipales.