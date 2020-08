Escala la polémica por las abultadas facturas de Servicoop

Los delegados de Servicoop acudieron este miércoles a una reunión en el Concejo Deliberante, con el titular de la Comisión de Gobierno, Enzo Terrera. Durante el encuentro, abordaron la situación que actualmente atraviesa Servicoop y advirtieron, en diálogo con El Diario, que “los tomaestados son personal esencial y según el Decreto Nacional podían haber revisado los medidores durante la pandemia”, aunque no especificaron por qué dicha situación no fue denunciada con anterioridad a la emisión de la última boleta, correspondiente al mes de julio y con vencimiento en agosto, de la cual al menos unos 2.400 usuarios vieron el monto incrementado de manera significativa.

Citación y falta de respuesta

Al respecto, la delegada Clara Sayhueque apuntó que “vinimos porque el viernes hicimos entrega de una nota en la que citábamos a la síndica para que nos diera su explicación, a raíz de la factura de las boletas” y agregó que “llegamos acá y nos encontramos con que no habían venido, ni siquiera respondieron a nuestra nota formal; así que nos vamos como vinimos, con las manos vacías por parte de la gente de Servicoop, aunque los señores concejales nos atendieron muy amablemente, como siempre”.

“Nos vamos con las manos vacías”

Por otro lado, la delegada Graciela Montín sostuvo que “estamos tratando todos los casos, resolución no pudimos tener ninguna ya que si pedimos una reunión y no se presentan, es obvio que nos vamos más que con las manos vacías, desilusionados una vez más por el trato; es una falta de respeto que los vecinos querramos tener una reunión y que no cumplan”.

“Queremos una explicación”

En relación al motivo del incremento ligado a la “facturación por acumulación de consumo” esgrimido desde el Consejo de Administración de Servicoop, Montín analizó que “nos parece una explicación no válida, no la aceptamos; si uno ve los DNU, es una actividad esencial la de los tomaestados, no deberían haber dejado nunca de tomar el estado; cada uno tomará su protocolo sanitario como corresponde, pero en el DNU nacional está claro que constituye una actividad esencial, tienen que hacerlo una vez por mes, no lo hicieron y queremos una explicación”.