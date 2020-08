Encontraron un cuerpo y creen que podría ser el de Facundo Astudillo

Fuerzas federales encontraron un cuerpo en la zona donde buscaban a Facundo Astudillo Castro y podría ser del joven desaparecido 107 días atrás. Los abogados de la familia sospechan que el cadáver pudo haber sido «plantado» y la madre dijo que «hay muchas posibilidades» que sea su hijo.

Se trata de restos «esqueletizados» hallados en un cangrejal de la localidad bonaerense de Villarino, cercana a Bahía Blanca, a donde se dirigía el joven de 22 años que fue detenido por la policía. Fuentes oficiales anticiparon que aún no está confirmada la identidad del cuerpo, pero señalaron que es «probable» que se trate de Astudillo Castro.

El cuerpo estaba semienterrado en un curso de agua en una zona conocida como Bahía de Ballenas, entre la localidad de General Daniel Cerri y Villariño Viejo, en el mismo lugar donde días atrás personal de la PFA había realizado un rastrillaje.

«El lugar del hallazgo es un humedal y, por lo que pudimos ver, no se puede identificar a simple vista si se trata de Facundo», comentó Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia. «Si fuera el cuerpo de Facundo, no llegó voluntariamente ahí. Hay mucha certeza de un encubrimiento burdo», subrayó.

Fuentes judiciales aseguraron a Télam que este lunes viajarán cuatro expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para trabajar en el lugar del hallazgo.