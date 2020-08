En tres meses estaría operativa la ampliación del Sitio 2 del Storni

Las obras de ampliación del Sitio 2 del Muelle Almirante Storni estarían concluidas en los próximos dos o tres meses lo que permitiría recuperar operatividad a ese sector del puerto. La inversión alcanza los 220 millones de pesos, y se financia con recursos propios del gobierno provincial, y asistencia crediticia del Banco del Chubut a la Administración Portuaria. La obra significa la extensión lineal de 200 metros del muelle, y la disponibilidad de 2000 metros cuadrados nuevos de superficie operativa.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, junto al vicegobernador Ricardo Sastre y el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre realizaron una recorrida para supervisar las obras en ejecución.

Estuvieron presentes además del secretario general de Gobierno, Javier Touriñan; el ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, el ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera, el secretario de Pesca, Adrián Awstin, y el titular de la Administración Portuaria, Enrique Calvo.

Financiamiento

El gobernador Arcioni y los demás funcionarios recorrieron la obra de ampliación y, en diálogo con la prensa, se mostró “muy conforme” con el nivel de ejecución de los trabajos, a la vez que mencionó que los mismos se realizan con recursos propios.

“Es una obra que cuesta 220 millones de pesos. La Provincia aportó 110 millones de pesos, y los otros 110 millones de pesos surgen de un crédito que la Administración Portuaria solicitó al Banco del Chubut”, detalló Arcioni.

El mandatario precisó que “según la información que contamos, en dos o tres meses los trabajos van a estar terminados” y agregó que “ello implica ampliar la operatividad del puerto, más amarre de barcos y de envergaduras más importantes”.

Infraestructura

En ese orden, Arcioni señaló que obras de las características de la visitada “son las que se necesitan para el desarrollo de la Provincia” y sostuvo que “mucho se habla de la reconversión de la provincia, pero si no tenemos los puertos en condiciones y obras de electricidad importantísimas es muy difícil concretarlo”.

“Cuando planificamos a mediano y largo plazo necesitamos obras de puertos, energía, conectividad, si no es muy difícil hacerlo. Ocurrió acá en años anteriores donde se vivía el día a día, había muchísimos recursos en la provincia y no se planificó nada”, expresó Arcioni.

Afirmó el mandatario que “hoy estamos en una situación económica y financiera complicada, pero estamos dando respuestas, concretas, que se pueden ver y se están ejecutando”.

“Esta es una obra muy importante para Puerto Madryn y el desarrollo de la actividad portuaria, y para avanzar en la reconversión de la matriz productiva de nuestra provincia”, indicó.

Puerto más importante de Sudamérica

Por su parte, el intendente Gustavo Sastre afirmo que “estoy muy feliz por la visita del gobernador, para los madrynenses es una satisfacción y un orgullo la importancia de esta obra del puerto”.

Agregó que es “uno de los puertos más importantes de Sudamérica, la puerta de entrada a nuestro país, y una fuente de trabajo genuina para muchos madrynenses que viven de la actividad portuaria”.

Por último, el intendente Sastre puso en valor además que la empresa de llevar adelante la obra de ampliación del Muelle Almirante Storni es de Puerto Madryn.