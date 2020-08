Maderna: “Necesitamos del esfuerzo de todos y no relajarnos”

Tras un nuevo fin de semana con buenas temperaturas, en vísperas de la llegada de la primavera, se pudo observar en distintos espacios públicos y plazas como se registraron aglomeraciones de personas. En este sentido, el intendente Adrián Maderna pidió a los vecinos ser solidarios y tomar conciencia del actual estado de situación epidemiológica en la ciudad, en la que no se registran casos positivos desde hace más de un mes. “Necesitamos del esfuerzo de todos y no relajarnos”, expresó.

Asimismo, dijo que se “extremarán los controles, pero debo pedirles principalmente pedirle a los trelewenses que sigan con prevención, que podamos llevar adelante este momento tan difícil. Sabemos que todos queremos salir, que es importante el encuentro, estar con amigos y con la familia, pero debemos entender que es un momento complejo. Debemos agradecer al equipo sanitario, a todos los trabajadores municipales y privados. Pero esto no ha terminado. Tenemos que seguir cuidándonos y reforzando las medidas, y marcarlas con el ejemplo”.

Aglomeración de personas

Maderna especificó que se seguirá colaborando y realizando un trabajo conjunto tanto con Comodoro Rivadavia como con Puerto Madryn, que están atravesando un momento muy duro. “Estamos convencidos que debemos ser solidarios desde todo punto de vista”, explicó.

En este sentido, el mandatario municipal especificó que “si hay decisiones que tomar, tenemos que poder acatarlas, y ayudar al otro”. Sobre lo observado este último fin de semana, señaló: “Vimos en las plazas y espacios públicos aglomeración de personas. No es bueno que pase esto. No dio abasto el trabajo de Guardia Urbana, las diferentes áreas con Defensa Civil y Policía para poder controlar. Necesitamos del esfuerzo de todos y no relajarnos”.

Sin marcha atrás

Sobre este particular, el intendente solicito reflexión: “Y si sabemos que Trelew vivió momentos difíciles respecto de la enfermedad, aprovechemos esta situación para poder llevarla adelante de la misma manera con conciencia social. Porque hasta que no esté la vacuna, esta es la única manera de poder llevar adelante todo este momento y este proceso tan complejo que nos toca atravesar. Imagínense si tenemos nuevos casos. Tendríamos que retroceder en todas las actividades económicas que hoy pudimos flexibilizar”.

Para finalizar, el jefe comunal destacó: “Siempre hemos priorizado la salud, pero sabemos también que necesitamos que el sistema económico siga funcionando, que sigan las aperturas. Aún hay rubros que no han podido recomenzar. Imagínense si tenemos que retroceder. Por eso es tan importante cuidarnos en este momento y ser solidarios. Hay que ponerse en el lugar del otro y cuidarnos entre todos”.