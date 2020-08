En Europa la «segunda ola» del Coronavirus ya es un hecho

Estados Unidos se mantiene como el país más afectado y en las últimas horas superó el umbral de los 5,54 millones de casos y los 173.500 de muertos, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins (JHU).

El país intenta volver a la normalidad y varios estados decidieron reiniciar las clases presenciales.

Sin embargo, al menos 15 estados -entre ellos Colorado, Georgia, Indiana, Massachusetts, Carolina del Norte y Virginia- informaron casos de Covid-19 en colegios y universidades, y estiman que la lista podría ir aumentando en las próximas horas.

Brasil, con más 3,45 millones de casos y más de 111.000 muertes, ocupa el segundo lugar tanto en contagiados como en fallecidos.

En San Pablo, el estado más afectado en el país, las autoridades analizan postergar hasta el año próximo el reinicio de las actividades en las escuelas, una decisión basada en el alto porcentaje de niños asintomáticos que pueden agravar más el contagio.

El gobernador Joao Doria y el alcalde paulista, Bruno Covas, defendieron el aislamiento social y la suspensión de las clases, al contrario que el presidente Jair Bolsonaro, quien recientemente volvió a proponer que se reabran los establecimientos escolares.

Bolsonaro, quien desde los inicios de la pandemia se refirió al coronavirus como «una gripecita», afirmó que el tapabocas no es eficaz para evitar el contagio, pese a que el Congreso determinó la obligatoriedad de su uso en el transporte público, iglesias y cárceles.

En el tercer lugar se encuentra India, que este miércoles superó los 2,83 millones de casos y 53.866 muertos, luego de registrarse ayer 70.000 nuevos casos, seguido por Rusia, con más de 939.000 contagios y 16.058 fallecidos.

El director general del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kiril Dimitriev, anunció que la semana próxima comenzarán los ensayos clínicos «a gran escala» de la vacuna Sputnik V con más de 40.000 personas.

Los ensayos «cumplirán plenamente con las normas internacionales», aseguró Dimitriev después de que la vacuna rusa pusiera en guardia a la comunidad científica internacional y a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dudan de su eficacia.

Inicialmente las pruebas comenzarán en Rusia, y a principios de septiembre darán el salto a otros países.

En tanto, varias naciones de América Latina se convirtieron en uno de los principales epicentros de la pandemia.

El Ministerio de Salud de México confirmó un total de 537.031 casos acumulados y 58.481 muertos, el tercero con mayor número por detrás de Estados Unidos y Brasil.

Perú ocupa la sexta posición, con más de 558.000 contagios y más de 26.800 muertos, según los datos de la JHU.

En octavo lugar está Colombia, que en las últimas horas superó el medio millón de contagios y registra casi 16.000 fallecidos, mientras que Chile se sitúa en novena posición, con algo más de 390.000 contagios confirmados y más de 10.600 decesos, pero con cifras a la baja.

Bolivia alcanzó un nuevo pico de la pandemia al registrar más de 2.000 casos en un solo día, por lo que son ya 105.050 los casos totales y 4.233 los muertos, con las regiones de Santa Cruz y la Paz como las más afectadas.

Sudáfrica es el país africano más afectado y el quinto de la lista en términos de contagios, aproximándose a los 600.000 casos pero con solo 12.400 muertos.

La pandemia sumó en todo el continente africano un total de 975.551 casos.

En tanto, la segunda ola llegó a Europa, donde varios países volvieron a sumar casos similares a las cifras anteriores a sus reaperturas, mientras que otros comenzaron a registrar cifras récord de casos.

Ucrania, por ejemplo, superó por primera vez los 2.000 contagios en un día, un nuevo récord.

En tanto, las autoridades sanitarias croatas informaron hoy de 225 nuevos casos, una cifra sin precedentes desde el inicio de la pandemia y que contribuyó a poner en guardia a países como Alemania, que ahora recomienda no viajar a la costa croata.

Alemania, por su parte, registró 1.707 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, la cifra diaria más alta desde fines de abril, comunicó el Instituto Robert Koch (RKI), ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas.

Portugal roza los 55.000 casos tras confirmar 291 más en un día, lo que implica de nuevo una suba de los casos activos, ya que en las últimas 24 horas fueron dados de alta 135 pacientes, mientras que la cifra de fallecidos subió a 1.788.

Mientras el Ministerio de Salud de Francia alertó que la transmisión del coronavirus «va en aumento» tras sumar 4.700 nuevos casos -la cifra más alta en más de tres meses- y en pleno crecimiento de los ingresos en las unidades de cuidados intensivos.

El presidente Emmanuel Macron no descartó que algunas zonas puedan volver a confinarse «si la situación lo requiere», pero descartó una cuarentena general como la realizada en marzo debido a que «no se puede cerrar el país porque los daños colaterales de un confinamiento son considerables».

No solo en Europa los contagios volvieron a aumentar, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur alertó que el brote en Seúl está cerca de estallar a nivel nacional, tras registrar más de 1.500 nuevos casos desde la última semana, alcanzando cifras récord que no se recordaban desde hace cinco meses, como la del miércoles cuando se rozaron los 300 positivos. (Fuente: Télam)