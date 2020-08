Empresa pagará USD1.900 a quienes «no hagan nada»

La Escuela Superior de Bellas Artes de Hamburgo, Alemania, informó que le concederá una beca de USD 1.900 a tres personas para que documenten su vida cotidiana habiendo, básicamente, nada. Por su parte, el creador del proyecto, Friedrich von Borries, sostuvo que las tres personas que reciban la beca deberán concentrarse en «en la inactividad activa» para contestar las siguientes cuatro preguntas:

«¿Qué no querés hacer?»

«¿Por cuánto tiempo no querés hacer eso?»

«¿Por qué es importante no hacerlo?»

«¿Por qué sos la persona indicada para no hacerlo?»

Los postulantes tendrán tiempo hasta el 15 de septiembre para proponer ideas como, por ejemplo, no moverse durante una semana, lo que sería «impresionante» según lo calificó el creador del proyecto. Los informes finales serán parte de una exposición en el Museo de Artes y Oficios de Hamburgo. Las becas, es decir el dinero, serán entregadas en enero de 2021, tras la publicación de los informes y ganadores.