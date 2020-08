Empleados de Lotería del Chubut pidieron la renuncia de las autoridades

El vocero de los trabajadores de Lotería, Alfonso López, se refirió a la propuesta impulsada por el Gobierno Provincial para el traslado de más de 150 empleados del sector a otras tres dependencias provinciales.

En tal sentido, explicó que “nos juntamos espontáneamente durante la mañana del viernes e hicimos una asamblea entre los compañeros, preocupados por la situación y fundamentalmente por el titular de un medio de comunicación, donde nos enteramos que 160 van a ser reubicados en distintos organismos del Estado”.

Asimismo, sostuvo que “hubo una convocatoria en la Secretaría de Trabajo, donde una de las partes que es el Gobierno decidió no aceptar la propuesta de Lotería del Chubut; estos tres organismos son el Ministerio de la Familia, Vialidad Provincial y Obras Públicas, que según dicen las autoridades de Lotería es hacia donde estarían repartidos los 160 compañeros del Instituto”.

“Lotería está quebrada”

“Sacabamos la cuenta y son 53 empleados que adquiriría cada organismo, lo cual es una locura y desequilibra cualquier tipo de presupuesto, más con la situación económica que hoy se vive en la provincia. Esta es la propuesta que había hecho la patronal, Gobierno la desestimó a través de la Secretaría de Trabajo, y hoy nos encontramos en un ‘impasse’ donde Lotería del Chubut está literalmente en quiebra, donde la deuda de $400 millones según dijo el presidente, y situaciones que venimos denunciando desde hace mucho tiempo”, advirtió el vocero.

Debate sobre la reestructuración

Por otra parte, López expuso que “estamos de acuerdo en que hay que hacer una reestructuración de Lotería del Chubut”, aunque aclaró que “si sobran compañeros no es por culpa de ellos sino de las distintas autoridades que fueron metiendo compromisos políticos dentro del Instituto y que hoy son compañeros que tienen derechos adquiridos por ser empleados del mismo; no queremos que nadie se quede en la calle, no hay una propuesta real, concreta, escrita y firmada por las autoridades”, agregando que “pedimos la renuncia del Presidente de Lotería (por Luis María Aguirre) y del Gerente General, Francisco Salto, por no poder arreglar esta situación que viene desde hace mucho tiempo, y donde la única variable de ajuste es el trabajo de los compañeros”.

Pedido de renuncia

Asimismo, López calificó a Salto como “conocido político, o bien que ha actuado políticamente desde el año 2003 o 2004 en la provincia del Chubut y que no ha dejado una huella positiva por todos los lugares donde ha pasado”.

A ello, sumó que “hoy pedimos la renuncia de las autoridades de Lotería, esperamos que no se traslade a ningún empleado; queremos cobrar nuestro sueldo y aguinaldo, en algunos casos nos deben junio y julio, y si hay planes de reestructuración queremos saber cuáles son; ser partícipes de la misma como corresponde, porque al Instituto de Lotería lo hacemos los empleados, no los funcionarios que pasan cada cuatro años por las puertas de la calle Rivadavia y que se van impunemente, sin tener responsabilidad alguna de acuerdo a las situaciones políticas mal llevadas adelante, como lo ha demostrado el tiempo”.

“El Telebingo está garantizado”

El vocero de los empleados de la repartición manifestó que “el Telebingo está garantizado, los juegos están garantizados, se hace la previsión necesaria para pagar los premios” y adelantó que “este domingo habrá un Telebingo y esperemos que la próxima vez podamos estar hablando todos nosotros respecto a la gran cantidad de ganadores que hay en la provincia y de las apuestas que se llevan adelante; pero hoy la situación es esta”.

En la misma línea, reiteró que “se pagará como corresponde, en tiempo y forma, a la gente que gane un premio”.

Inconsultos

Otro reclamo de los empleados tiene que ver “con el Convenio Colectivo de Trabajo, para evitar que estas situaciones vuelvan a suceder y previendo que nos consulten a los compañeros, que somos los que hacemos Lotería del Chubut, cómo se tienen que hacer las cosas; porque cada cuatro años, cada vez que viene un político nuevo al Instituto le tenemos que enseñar a trabajar”, apuntó el referente de los trabajadores.

“No hemos tenido participación”

Sobre esto último, planteó que “sería un gesto de buena voluntad que renuncien a los aumentos que se dieron a los empleados y que hemos logrado con la lucha llevada adelante a través de las distintas gestiones”.

Consultado sobre el contacto con Aguirre o Salto, el vocero desmintió que hubiera habido un encuentro formal y mencionó que al titular de Lotería “me lo encontré en el pasillo, nos saludamos y nada más pero no hemos tenido ningún tipo de participación; y nos llama poderosamente la atención, por ejemplo, que hay gente que firmó el acta de la Secretaría de Trabajo que ni siquiera nos representa”.