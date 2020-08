El Sub-11 de Chubut se medirá en nuevo certamen Mundial

Este miércoles 26, una nueva Batalla Mundial por equipos, jugarán los ajedrecistas chubutenses del Seleccionado Sub-11.

Tras su muy buena participación de hace dos semanas atrás, los jovencitos volverán a medirse ante pares de Europa, Asia y de América, para sumar nuevas experiencias en el “juego ciencia”.

Nueva batalle en el Mundial Sub11

Con el acompañamiento de la Federación Chubutense de Ajedrez, el equipo Sub -11 de Chubut, jugará el venidero miércoles 26, una nueva Batalla Mundial por equipos, donde chocarán ante conjuntos de Europa, Asia, América.

La virtualidad, a través de la plataforma Lichess, permite que en esta instancia de cuarentena, puedan seguir desarrollándose competencias, como la que afrontarán los más pequeños talentos del ajedrez chubutense.

La actividad, se iniciará desde las 13:30 horas y competirán 1 hora 30 minutos a un ritmo de juego de 10 minutos + 2 segundos de incremento, sobre la plataforma de Lichess.

En la primera parte clasificaron primeros y en esta oportunidad se enfrentaran a los mejores de cada grupo y se definirá quien será el vencedor en esta nueva fecha.

En esta oportunidad, los equipos participantes son Club Ferlonichess Club deportivo y Pedagógico Ciudad del Este, Paraguay, Chess Club G-2 under 11 de Rusia, Chess Chile escolar U 11 de Santiago de Chile, Club de Lichess para ajedrecistas de la ciudad de Shakhty (Rusia), El club escuela secundaria 2 Kstovo – Región de Nizhny Novgorod Kstovo Rusia, Derzhava Chess Club U11 Un equipo de jóvenes ajedrecistas de la región de Tambov (Rusia), Ajedrez Educativo Primarias de la provincia de Río Negro, Club de ajedrez brillante, Centro infantil «Brillante» de Rusia y LPS Satu Mare and Friends Club para deportistas de LPS Satu Mare de Rumania.

A ellos, obviamente se suma el Seleccionado Sub11 de Chubut conformado por Máximo Peralta, Adrián Muruchi, Sol Muruchi, Mijail, Benjamín Druetto y Luciano Millahuala.