El Sevilla le ganó al Inter y se coronó por 6° vez en la UEFA Europa League

Por 3 a 2 y ante el Inter de Italia, el Sevilla de España logró quedarse con su 6° Copa UEFA Europa League.

De esta forma, el equipo de los argentinos Ever Banega, Lucas Ocampos y “Mudo” Vázquez, celebraron ser de los mejores conjuntos europeos. Ahora, se preparan para medirse ante el ganador de la Champions League, en lo que será la Supercopa de la UEFA.

Celebración del Sevilla con tres argentinos

El Sevilla de España, se coronó como campeón de la Copa Europa League por 6° oportunidad, al derrotar por 3 a 2 al Inter de Italia y celebró ser uno de los mejores de Europa con tres futbolistas argentinos como ser Ever Banega, Lucas Ocampos y “Mudo” Vázquez.

De cara al juego final ante el Inter de Italia, el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui introdujo un cambio respecto a los tres anteriores partidos. Luuk de Jong, héroe en semifinales ante el United, ocupó el puesto de En-Nesyri en punta. Antonio Conte, por su parte, no cambió nada y apostó por los mismos once jugadores que ante Getafe, Leverkusen y Shakhtar.

El encuentro comenzó con un ritmo frenético, y en el 5′ se adelantó el Inter con un gol de penalti de Romelu Lukaku. El belga midió a Diego Carlos en carrera, y el central brasileño solo pudo pararle con una falta dentro del área. El ‘Tanque’ de Amberes no falló y superó a Bono. Su gol fue el más rápido en la historia de las finales de la competición. Pero el Sevilla, como ya hiciera ante el United, no se descompuso y logró empatar poco después con un buen cabezazo de De Jong tras centro de Jesús Navas.

No quedó ahí la reacción hispalense, y en el 33′ el delantero holandés anotó el 2-1 con otro genial testarazo, esta vez a centro de Éver Banega. Pero no le duró mucho la alegría al Sevilla, y Godín puso el 2-2 solo tres minutos después tras una falta botada por Brozović. Con ese marcador se llegó al descanso en Colonia.

La segunda parte estuvo igual de entretenida. Los jugadores del Inter fueron poco a poco notando en sus piernas el peso de los minutos, y el Sevilla disfrutaba más con la pelota. Sin embargo, el gol de la victoria hispalense llegó en una jugada a balón parado.

Banega puso un balón al corazón del área en una falta lateral, y Diego Carlos se inventó un espectacular remate de chilena que pegó en Lukaku para superar a Handanovič y darle al Sevilla su sexto título en la competición.

El Sevilla disputará la Supercopa de la UEFA contra el campeón de la UEFA Champions League en Budapest el 24 de septiembre. El Sevilla y el Inter estarán en el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League en Atenas el 1 de octubre.