El municipio capitalino iniciará relevamiento en el ex loteo del IAC

Para avanzar con la regularización de las tierras del ex loteo del IAC, el municipio realizará un relevamiento en el sector que está ubicado en el ingreso a la ciudad por ruta 25. Tras muchos años de espera, el municipio de Rawson ya avanzó con la mensura de las más de 150 parcelas para que los vecinos tengan seguridad, y puedan realizar la tan ansiada adjudicación de los inmuebles.

El secretario de Gobierno, Educación y Coordinación de Gabinete, Carlos Gazzera, se reunió con un grupo de residentes en el sector. Entre las partes hablaron sobre la necesidad de ir avanzando en varias operaciones para regularizar la situación dominial.

El funcionario se acercó hasta el lugar y estuvo acompañado por el subsecretario de Obras Públicas, Mariano Ayup; el coordinador de Asociaciones Vecinales, Martín Chavero; y la directora General de Planeamiento y Desarrollo Urbano, Cecilia Austin.

Gazzera anunció que “haremos un relevamiento para tener datos acerca de cuántos vecinos viven en forma permanente, vamos a generar el marco legal para que tengan tranquilidad, y también para saber la situación del resto de los terrenos”.

El funcionario manifestó que por estos días un equipo municipal está realizando encuestas en el Área 12 para volcar los datos que se recolecten en el proyecto del ProMeBa y que “en el corto plazo haremos la misma operatoria en este lugar, lo cual nos va a permitir a nosotros generar alternativas válidas y gestiones”.

Gazzera remarcó que la reunión con los vecinos “fue productiva” y que “entendemos el malestar porque vienen de años sin que el Estado los escuche y con promesas que no se cumplieron. Están preocupados por la llegada de los servicios, por la titularidad de los lotes, pero saben que estamos presentes, es una cuestión que no la creamos nosotros pero asumimos la responsabilidad y brindamos soluciones”.

El secretario de Gobierno de Rawson recordó que “si bien cuando se entregaron las tierras estaban destinadas a emprendimientos agrícolas productivos, con el crecimiento que se dio con los años, pasó a ser un barrio más”, lo cual implica “adecuarlo urbanísticamente, hay que hacer aperturas de calles, nuevos tendidos eléctricos, y además no todos tienen el servicio de agua potable”.

Gazzera manifestó que el intendente Damián Biss va a establecer un nuevo contacto con los vecinos en los próximos días “a los efectos de comenzar con la ejecución de algunas obras que van a mejorar la calidad de vida de los vecinos”.