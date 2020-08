El municipio capitalino convocó a paritarias para el 27 de agosto

El municipio de Rawson recibió este jueves a distintos representantes sindicales, a quienes se les transmitió formalmente la reapertura de la mesa paritaria para el 27 de agosto. La discusión por condiciones laborales, ya en los cánones administrativos establecidos legalmente, posibilitará avanzar en beneficios directos al trabajador.

Funcionarios municipales y gremios celebraron la madurez de la discusión y la voluntad de sellar acuerdos, ajustado según la disponibilidad de recursos del Estado. “Debo destacar la predisposición de la totalidad de los sindicatos que entienden la situación que atraviesa la Municipalidad, y fueron solidarios; al igual que todos los empleados del Ejecutivo capitalino”, expresó tras el encuentro realizado en el Centro Cultural “José Hernández”, el secretario de Gobierno, Educación y Coordinación de Gabinete, Carlos Gazzera.

En concreto, las partes retomarán la discusión formal salarial el 27 de agosto. Incluso iniciará la discusión, entre otros ítems, para analizar la posibilidad de mejorar la relación de dependencia de varios trabajadores con el municipio.

“Fue una reunión positiva”, sostuvo Gazzera, al reiterar que “el mayor condicionante que tenemos como Estado municipal es el recurso económico”, de todos modos, “haremos el esfuerzo, comprometeremos cuestiones que se puedan concretar, y no vamos a generar promesas que en el futuro no podamos llevar adelante”.

“No vamos a comprometer porcentajes”, insistió el funcionario municipal. “Escuchamos a todos los gremios, y entendemos la situación porque no hay una recomposición salarial prácticamente desde hace un año”, deslizó Gazzera, al memorar que “cancelamos deudas millonarias que no eran de este Ejecutivo, pero pudimos llegar hasta agosto con la previsibilidad en el pago de los salarios, y el SAC”.

“Estamos a la espera de que haya un ingreso extraordinario, y cuando acontezca vamos a poder comprometer alguna mejora” para el trabajador, apuntó el secretario municipal.

Frente al desgaste económico consecuente por la emergencia sanitaria, el funcionario declaró que “seremos responsables en la toma de decisiones” para siquiera, tampoco “comprometer este estatus que nos costó mucho sacrificio, que es la previsibilidad en el pago de los salarios”.