El madrynense Bruno Nasta pasó a Huracán Las Heras

El futbolista madrynense, Bruno Nasta, confirmó su pase a Huracán Las Heras de Mendoza, de cara a lo que resta de la Temporada del Torneo Federal A.

El joven, de buenas Temporadas en los últimos Federales A, se encuentra en Puerto Madryn, cumpliendo con sus entrenamientos a la espera de la autorización de viajar a suelo cuyano para sumarse al “Globo”.

Continuidad en Mendoza, pero en Huracán

En diálogo con El Diario, el delantero Bruno Nasta, compartió sus sensaciones acerca de su incorporación a su nuevo equipo, Huracán Las Heras de Mendoza: “fue una negociación larga, terminé de arreglar hace unos días”.

Nasta, ex Deportivo Maipú de Mendoza, que apenas logró autorización para regresar a Puerto Madryn lo hizo y viajando junto con su familia, contó acerca de su decisión que “el club está tercero en la tabla, era lo que estaba buscando. Quería seguir en competencia, con el sueño del ascenso porque había venido de Chile con ganas de renovar el aire, de volver a sentirme jugador. Así que gracias a Dios lo puedo seguir manteniendo”.

Precisamente, Huracán es el clásico rival de Deportivo Maipú, su ex club. Sobre ese paso, comentó que “en Maipú jugué todos los partidos, solo falté en uno, frente al Deportivo Madryn porque había sido expulsado. Hice 4 goles. En lo deportivo re bien. Pero el club tenía problemas económicos, se vino un gerenciamiento, si bien la dirigencia me quería, había una controversia porque el grupo empresario no pagaba la plata que podía pagar el club. El llamado llegó medio tarde, porque estaban cerrando el acuerdo del gerenciamiento. Por eso uno fue escuchando otras ofertas y una de esas fue la de Huracán Las Heras”.

Durante su presencia en Puerto Madryn, Nasta ha cumplido con sus entrenamientos en principio en su casa, cumpliendo rutinas envidadas por su preparador físico y utilizando sus propios elementos. Luego, a ese entreno, le sumó el entrenamiento de trote, con salidas a médanos, acompañado por su amigo “El Negro” Elías. Consultado por su trayecto a Mendoza y su incorporación a Huracán, explicó que “viajaría de acá a una semana. Una vez allá seguir el protocolo, los 14 días de cuarentena. Seria para estar el 7 de septiembre para arrancar a entrenar luego de hacer los testeos”.

Objetivo: cumplir la sensación de ascender

En cuanto a sus objetivos, Bruno valoró que “uno buscaba seguir competitivo, seguir luchando por el sueño del ascenso que se había truncado por la pandemia. Peor cuando uno analiza ofertas y atiende el teléfono, es bueno que lleguen propuestas de equipos importantes, que se armen para ascender. Siempre con los pies sobre la tierra, tratando de entrenar para llegar de la mejor manera. Si es ascenso con goles, mucho mejor”.

“Del club tengo las mejores referencias, es ordenado; se la clase de jugadores que tiene, en el futbol uno conoce a todos. En cuanto al cuerpo técnico me han hablado muy bien, no he tenido la suerte de trabajar anteriormente con Martin Astudillo, pero me han hablado muy bien, en Mendoza han hablado muy bien y eso se nota en el andar del equipo”, sumó.

Sondeos de Primera Nacional

El jugador, ante sus buenos rendimientos en la categoría y el mercado de pases que se ha dado en contexto de pandemia, recibió llamados de muchos clubes, incluso de Primera Nacional. Al respecto, contó que “tuve llamados de Primera Nacional, de Almagro y Dálmine. Pero no acepté porque uno busca pelear un ascenso. Si bien son clubes de una categoría superior, me motivaba mucho más jugar por un ascenso” .

“Este mercado de pases fue re extraño. Las ofertas de Federal A llegaron con mucha mas anticipación que los de Primera Nacional, porque esta categoría no sabía cómo se iba a jugar, y en Federal A, los primeros cuatro equipos saben que van a jugar, entonces empezar a mover el mercado de pases. Ofertas de Primera nacional llegaron, pero me activó el interés que ellos mostraron en mí” , reconoció.

¿Volverá a ´La Banda´?

Nasta, reconoció que regresar al club que fue gran parte de su formación como futbolista y como persona, es uno de sus deseos: “siempre tengo ganas de volver a Brown”, indicó aunque mencionó que “no he recibido ningún llamado”.

Pero destacó que “me quedó la espinita de volver y hacer algo productivo con el club porque me ha ayudado un montón en mi formación. Uno es grande y quiere objetivos y cosas importantes. Pero tengo la espinita de volver, volver bien y que la familia de uno que está aca, pueda disfrutarte en el día a día y verte jugar”, puntualizó.