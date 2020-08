El Gobernador se definió por la minería sin cianuro

Al ser consultado acerca de la Iniciativa Popular que rechaza la megaminería, el gobernador Mariano Arcioni reconoció que estaría dispuesto a que se desarrolle la explotación de minerales en la Meseta en tanto no se utilice cianuro. “Soy el primero en decir que no a la contaminación, apuesto a la producción y el desarrollo, sin cianuro y cuidando el agua”, aseguró.

Sobre la reunión de firmas de los vecinos para presentar el proyecto a la Legislatura, el Gobernador expresó que “tenemos que saber distinguir”, dijo agregó que “si me dicen que con cianuro y sin control, digo que no. Apuesto a la producción y el desarrollo, sin cianuro y cuidando el agua y los recursos”, expresó el Gobernador.

“El desarrollo de la provincia tiene que darse en ese marco. Sin que el agua corra serios riesgos de contaminación”, sostuvo Arcioni y remarcó que “se habla de megaminería y megaextracciones, pero somos una provincia minera, el tema es no contaminar”, consideró.

Ante la consulta periodística, insistió en señalar que “sin cianuro y cuidando el agua, ahí podemos comenzar a conversar sobre alguna actividad”.

El Gobernador de Chubut tomó posición al afirmar que Chubut “es una provincia extractivista, o sino que ¿pasa con el petróleo?”, indicó.