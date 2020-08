El fiscal Iturrioz tildó de títere al Presidente y Miquelarena inició un sumario

El fiscal Héctor Iturrioz trató de “títere” al Presidente Alberto Fernández al retuitear un mensaje de la conductora televisiva Juana Viale, afirmando, “le pegaste en el centro Juana, como les duele jeje”. El exabrupto, le costó al fiscal el inicio de un sumario administrativo. Así lo anticipó el procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena al indicar que “Iturrioz se comunicó conmigo aduciendo que tuvo un exabrupto y que pedirá disculpas públicas aunque no obstante mañana se le iniciará un sumario administrativo, en donde el podrá ejercer su defensa -de forma escrita- y luego se verá en que concluye”.

“Nosotros como funcionarios públicos que somos, debemos adecuarnos a la Ley de Ética Pública y la Ley de Ética Pública fomenta no tener conductas indecorosas dentro y fuera de la función. Se debe ser muy cuidado al expresarse en las redes sociales”, dijo en declaraciones a través de A24.

En ese contexto el Procurador remarcó que se puede estar de acuerdo o no en las decisiones del Presidente “pero se debe respetar la institucionalidad”, dijo y agregó que se debe “respetar la envestidura del Presidente de la Nación. Hay límites que se deben guardar”, concluyó Miquelarena.