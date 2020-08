El Filba sigue sumando invitados a su edición virtual

El Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba) y su versión infantil Filbita que se desarrollarán del 16 al 24 de octubre siguen sumando invitados a su edición virtual: la escritora antiguana Jamaica Kincaid, el periodista estadounidense Jon Lee Anderson y la ilustradora chilena Paloma Valdivia.

La participación de esos invitados se suma a la lista anunciada hace unos días por Fundación Filba, en la que figuran Vivian Gornick, Oliver Jeffers, Alejandro Zambra, Cristina Morales, M. John Harrison, Heinz Janisch y Mario Montalbetti.

“Hoy por hoy, el mundo virtual y el mundo real no son reconciliables.” El periodista @jonleeanderson participará del #FilbaOnline2020 🔥🔥🔥

Gran entrevista a JLA en @latercera: https://t.co/ZsOYGpINBZ pic.twitter.com/N801JfirXv — Festival Filba 2020 (@FundacionFilba) August 20, 2020

Jamaica Kincaid, de Antigua y Barbuda, un país del Caribe, es profesora de estudios africanos y africanos americanos en la Universidad de Harvard y fue elegida por la American Academy of Arts and Letters en el 2004. Recibió numerosos premios, como el Premio Guggenheim, el Lannan Literary Award de Ficción, el Prix Femina Étranger, Anisfield-Wolf Book Award, la Clifton Fadiman Medal, y el Dan David Prize for Literature.

También se sumará Jon Lee Anderson (California, 1957), periodista estadounidense especializado en temas latinoamericanos y en las guerras posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Escribió artículos para el New York Times, Financial Times, The Guardian, El País, Harper’s, Time, The Nation, Life, Le Monde, Diario Clarín, El Espectador, entre otros medios; actualmente forma parte del The New Yorker.

La tercera invitada de esta edición es la ilustradora chilena Paloma Valdivia, autora de libros álbum, traducidos a más de 15 idiomas y en los sellos más prestigiosos del mundo. Desde 2016 es socia fundadora de Ediciones Liebre, dedicada exclusivamente a publicaciones para primera infancia.

Filba y su versión infantil Filbita prevén nueve días de actividades y acciones virtuales para lectores adultos, chicos y chicas con lecturas, performances, conciertos, conversaciones, talleres, entrevistas, podcasts y clases abiertas. (Fuente: Télam)