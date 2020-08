El femicidio de Lorena Piedras sería elevado a juicio oral

El juez Jorge Novarino debe decidir sobre el pedido del Ministerio Público Fiscal respecto a la elevación a juicio oral y público de la acusación contra Samuel Alberto Alcalá, imputado por el femicidio de Lorena Piedras en la localidad de Sarmiento el 10 de mayo de 2019. El procesado, también fue acusado por el intento de homicidio contra la hija de la víctima, una adolescente de 15 años.

Asimismo, Novarino, dispuso que el sospechoso continuará en prisión preventiva. Actualmente está alojado en la alcaldía policial de Comodoro Rivadavia.

Durante el acto judicial, la parte acusadora estuvo representada por la fiscal Andrea Vázquez y la funcionaria Marisol Sandoval. Por la defensa pública asistieron los abogados Gustavo Oyarzun y Marcelo Catalano. Mientras que el asesor de menores, Tomas Malerba, y el imputado realizaron sus intervenciones mediante la conexión al sistema informático webex.

La audiencia

En el inicio del acto judicial, la fiscal Vázquez detalló los fundamentos de la imputación y describió los cincuenta y dos medios de prueba testimoniales que propuso para el juicio. También explicó el contenido de las treinta y siete evidencias documentales.

Sobre la calificación legal escogida, puntualizó que se acusó a Samuel Alcalá como autor del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido realizado por un hombre hacia una mujer habiendo violencia de género, en concurso real con homicidio agravado por haber sido realizado por un hombre hacia una mujer habiendo violencia de género, en grado de tentativa.

Con respecto a la pretensión punitiva, la acusadora, adelantó que solicitarán al tribunal de juicio la aplicación de la pena de prisión perpetua.

En tanto, sobre las cuestiones referidas a la medida de coerción, Sandoval sostuvo que, desde la audiencia de apertura de investigación, efectuada el 12 de mayo del año pasado, se mantienen los riesgos procesales planteados en esa ocasión. En este sentido, la investigadora agregó que mediante la presentación de la pieza de acusación pública, se ingresa en una etapa de mayor probabilidad de que Samuel Alcalá, es el autor de los hechos que se le imputan. En consecuencia, solicitó que se mantenga la medida de prisión preventiva, hasta la finalización del debate.

A su turno, Oyarzun manifestó que no se opondrían al requerimiento efectuado por el Ministerio Publico Fiscal, respecto de sostener la medida de coerción. En tanto, indicó que al realizar la observación de la pieza acusatoria, notó que, dos meses antes del femicidio, se había registrado un hecho concreto de violencia familiar que tuvo como víctima a la hija de Lorena Piedras. Sin embargo, pese a que tomaron intervención la Comisaría de la Mujer y el Juzgado de Familia, según el defensor, la acción del Estado no llegó a tiempo para evitar el desenlace del asesinato ocurrido el 10 de mayo de 2019.

En este marco de análisis, consideró que en esta situación se evidenciaba una contradicción respecto al accionar de los representantes del Estado, por un lado, solicitaban una pena de prisión perpetua, pero previamente no requirieron medidas de protección, a los fines de evitar que la hija de la víctima tuviera que regresar al hogar en el que había sido agredida por Samuel Alcalá. «Se podría haber evitado», concluyó el asesor legal del acusado.

Por otra parte, propuso al Magistrado un cambio en la calificación legal de la que tuvo como víctima a la joven hija de Lorena Piedras. Para los abogados defensores, en el juicio oral y público se debería discutir la acusación por el delito de lesiones leves en reemplazo de tentativa de homicidio en un contexto de violencia de género.

En la réplica, la fiscal Vázquez, también se refirió sobre el accionar de los organismos del Een este caso. En este sentido, indicó que el Juzgado de Familia había otorgado turnos de atención para Lorena Piedras y su hija, pero la fecha dispuesta había sido para los primeros días de junio. Lamentablemente, un mes antes de este encuentro, se registró el asesinato de Lorena y la brutal agresión contra su hija. Asimismo, requirió al Juez de la audiencia preliminar que no haga lugar a los pedidos efectuados por los abogados de la Defensa Pública.

Finalmente, Novarino dispuso mantener la medida prisión preventiva contra Samuel Alcalá. En tanto, adelantó que en los próximos días enviará por escrito su resolución a las partes

El femicidio de Lorena Piedras

Según el discurso fiscal, el 10 de mayo del año pasado, Samuel Alcalá se encontraba junto a su pareja, Lorena Piedras, y su hija en el departamento que residían del complejo de departamentos verdes, en el barrio «Parque Patagonia».

Según los investigadores, ese viernes a las 20:15 horas, la hija de Lorena Piedras comenzó a discutir con su padrastro, Samuel Alcalá. El origen de las diferencias habría sido por las objeciones que Alcalá realizaba respecto a la elección sexual de una amiga de la joven. En concreto, el imputado intentaba prohibirle que mantuviera vínculos con sus pares.

Lorena Piedras habría salido en defensa de su hija y las dos mujeres le habrían indicado a Samuel Alcalá que no tenía legitimidad para impedir las relaciones sociales que la adolescente deseara establecer. La reacción del acusado habría sido golpear a la menor con un palo de escoba. Como consecuencia de la agresión, la joven sufrió una lesión a la altura de la ceja izquierda y se refugió en el baño del departamento.

En este contexto, Lorena Piedras reaccionó en defensa de su hija. La respuesta de Alcalá habría sido tomar un arma blanca y apuñalar a la mujer.

Según el informe de la autopsia forense, la víctima recibió un total de diecisiete puñaladas. Doce cuchilladas fueron en la zona alta de la espalda, y otros cuatro cortes en el cuello. Por último, una puñalada en lado derecho del mentón. Esta lesión provoco su deceso. Lorena Piedras quedo boca abajo, tirada en la cocina y murió desangrándose.

En tanto, siempre según Fiscalía, la adolescente abrió la puerta del baño y alcanzó a ver cuando el acusado apuñalaba a su madre. Cuando la víctima intentó cerrar la puerta, Alcalá ingresó al baño y también se habría propuesto asesinar a su hijastra, atacándola con el cuchillo y provocándole lesiones en la espalada.

Finalmente, la menor logró escapar del agresor, y al salir al exterior de la vivienda, pidió auxilio a una vecina y a un móvil policial que pasaba por el lugar.

Crimen y antecedentes

En este marco, la investigación sostiene que Lorena Piedras y Samuel Alcalá estaban en pareja y llevaban siete años de convivencia. Para los acusadores, al provocarle la muerte a la víctima, el agresor desplegó su violencia y superioridad para con ella, por lo que el crimen habría sido perpetrado en un contexto de violencia de género de larga data.

También sostienen que el imputado cometió la agresión con la intensión y voluntad de hacerlo, doblegando y sometiendo a la víctima por su condición de mujer. A ello, agregan que el detenido también demostró así su dominación hacia la adolescente y su madre.

Con respecto a la adolescente, la Fiscalía sostiene que existía una situación de subordinación y sometimiento hacia Alcalá, basada en una relación desigual de poder, mucho más acentuada por su edad. En los informes sobre las características del procesado, destacan que Alcalá era controlador y no permitía que la menor establezca relaciones con sus pares.

En tanto, señalaron en marzo del 2019 hubo una situación de violencia entre el agresor y la adolescente, lo que provocó que la menor se escapara de su hogar. Por último, la jefa de fiscales concluyó que toda la secuencia descripta, ocurre en el marco de una situación de violencia de género, en la modalidad de la violencia doméstica, en el cual Lorena Piedras es agredida por su condición de mujer.

Asimismo, sostuvo que Alcalá ejerció actos de dominación y control sobre la víctima y su hija adolescente. Para ello se valió de su superioridad física y del arma que tenía. Con el cuchillo provoco heridas en ambas mujeres. A Lorena Piedras, logro darle muerte. En tanto, no pudo obtener el mismo resultado con su hijastra, quien logró escapar de la vivienda.