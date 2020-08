El City y el Olimpique, en la próxima instancia de la Champions

Este viernes, se reanudó la Champions League, el certamen de fútbol continental más importante del mundo.

El Manchester City, eliminó al Real Madrid y se clasificó a la próxima instancia de la competencia; mismo logro el del Olimpique de Lyon de Francia, que se impuso en el marcador global ante la Juventus de Italia. Este sábado, se darán otros cotejos.

La Champions se reanudó con grandes partidos

Se reanudó la Champions League con dos llaves de Octavos de Final del máximo certamen del futbol continental del mundo: Juventus ganó en su casa 2 a 1 pero no le alcanzó ante el Lyon por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Los goles los hicieron Depay de penal y un doblete de Ronaldo. Sin embargo, la ida fue 1 a 0 para los franceses y se quedaron con el pase por el gol de visitante.

La “Vecchia Signora” era gran candidato al título en esta edición, pero no pudo con el conjunto francés.

Dentro de la presencia de argentinos en el cotejo, Paulo Dybala jugó 10 minutos y luego salió por lesión; mientras que Gonzalo Higuaín no tuvo un buen partido.

En tanto, el Manchester City eliminó en su casa al reciente campeón de La Liga de España, el Real Madrid: fue triunfo por 2 a 1 de los dirigidos por Pep Guardiola, con un anotador global de 4-2 a favor de los ingleses.

De esta manera, también el conjunto ciudadano, se aseguró su lugar en los Cuartos de Final de la Champions, donde en “la burbuja de Lisboa” se medirá ante el Olimpique de Lyon.

Este sábado, se jugará el otro lado del cuadro de Champions, con Bayern Munich – Chelsea, serie en la que los alemanes ya ganaron 3-0 en Inglaterra; mientras que el Barcelona de Lionel Messi, se medirá ante el Nápoli. Este cotejo, está igualado en 1 en la Ida, jugada en Italia.

Además de Manchester City – Lyon, los otros dos cruces confirmados, son PSG – Atalanta y Leipzig – Atlético Madrid.

En la denominada “burbuja de Lisboa” se jugará los Cuartos, Semifinales y Final de la Champions, partido por el título que será el 23 de agosto.