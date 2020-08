El City, el destino más cercano de Lionel Messi

Luego de “la bomba” que explotó en Barcelona ante el burofax que Lionel Messi le envió a la dirigencia del Club “Blaugrana” que no desea continuar en la institución, el miércoles fue una jornada de mayores novedades.

Informaciones, lo vincula cada vez más con el Manchester City donde está su apreciado DT Pep Guardiola y su amigo Sergio Agüero, mientras que el PSG buscará seducirlo, el Inter de Milán asegura tener dinero para incorporarlo y el Manchester United no se quiere quedar afuera de la disputa.

Los caminos conducen a Manchester

Lionel Messi le anunció al Barcelona que no desea continuar en la institución y esa parece ser una decisión tomada sin vuelta atrás: el “Barsa” no se la hará fácil y promete una disputa legal.

El Diario Sport indica que el club contestó esta petición asegurando que «no tiene sustancia legal», ya que el periodo para que Messi saliera bajo esta expiraba el 30 de mayo; pero desde el entorno de “Lio”, aseguran que las cláusulas se podrán reformular teniendo en cuenta la situación actual por la pandemia COVID-19.

Incluso, desde FIFA, se conoció que no pondrá obstáculos al deseo del futbolista que ya le pidió el transfer para poder negociar salida e incorporación a otro club. De hecho, el Diario Sport también cuenta que “Messi pidió a FIFA el CTI (Certificado de Transferencia provisorio) para poder arreglar con otro club”.

Sumando que “la FIFA y el TAS (Tribunal Deportivo, suizo) autorizarían la salida de Messi a otro club sin necesidad de tener que abonar inicialmente la cláusula de 700 millones de euros a la que se acoge el Fútbol Club Barcelona”. “La clave está en la jurisprudencia existente tanto en FIFA como en el TAS que establece que están obligados a conceder el transfer a un futbolista en el momento que un club solicite su fichaje”, añadió Sport.

En este sentido, la periodista argentina Verónica Brunati, conocedora del “Mundo Messi”, explicó en su red social Twitter que “el escenario que manejan es que el #FCBarcelona acepte un resarcimiento menor a la cláusula de 700 millones sin recurrir a TAS, e incluso se podría hasta acordar un futuro un partido despedida. #Messi no se irá del Barcelona sin resarcir al club”.

De todos modos, cumpliendo con lo que indica su contrato, se conoció que Lionel Messi, se realizará los testeos PCR enmarcados en la pandemia COVID-19, para regresar a los entrenamientos con el hasta el momento su club, Barcelona, que volverán a entrenarse desde el lunes 31 bajo las ordenes de su ahora nuevo DT, Ronald Koeman.

Los buscan

Asimismo, se confirmaron los inicios de las charlas con el Manchester City: cuentan que las conversaciones entre Ferrán Soriano (Director Ejecutivo de Manchester City) y Messi comenzaron después del 2 de agosto, siendo el mismo futbolista quien se comunicó. Asimismo, se conoció que dirigentes del Manchester City, se reunirán la semana próxima con la familia Messi en Barcelona.

Sin embargo, otro club que aparece en la pelea, es el PSG: sabiendo que cuenta entre sus filas con un amigo y compañero dentro y fuera de la cancha, como es Neymar, el club parisino prepara una oferta para convencer a Lionel Messi de sumarse.

Según el diario deportivo francés L’Equipe, la dirigencia del club parisino aseguró que sería «imposible» contratar a Messi aún si logra salir de Barcelona con el pase en su poder. La principal traba es la norma de «juego limpio» en las finanzas que impuso la UEFA en 2011 que establece un límite de €100 millones.

La prensa francesa indica que Messi cobra en Barcelona un salario anual de €71 millones brutos, un contrato que supera lo que perciben actualmente el brasileño Neymar (€37 millones) y el francés Kylian Mbappé (€21 millones).