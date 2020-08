El brote de hantavirus permitió a El Maitén estar preparado para el Covid-19

Ante la aparición de los primeros casos de Covid-19 en la zona cordillerana de Chubut, en varias localidades se encendieron las alarmas y se incrementaron las medidas sanitarias y los pedidos de cuidado individual y colectivo por parte de las distintas autoridades.

Al respecto, Francisco Carranza, jefe de Enfermería del Hospital Subzonal de El Maitén, mantuvo una entrevista con AzM Radio y recordó que “cuando se declaró la pandemia en marzo, nosotros ya veníamos de otro ‘baile’ como este, por el tema del hantavirus en el año 2018”.

Este proceso previo a la aparición del coronavirus permitió que el nosocomio en cuestión ya esté preparado “con un sector de aislamiento. Se dividió el sector de internación general y se armaron salas de aislamiento. El personal también tuvo una preparación y un entrenamiento con lo que fue el hantavirus”.

Situación actual

“Ahora estamos a la espera de los pacientes que supuestamente íbamos a tener. La semana pasada tuvimos casos positivos en la comarca y que estuvieron internados acá en el Hospital de El Maitén. Estuvimos bien en cuanto al personal de enfermería”, apuntó.

Sobre la cantidad de camas que hay a disposición en dicho nosocomio, Carranza precisó que el área específica para esto cuenta con nueve cupos. Además, agregó que por el momento “no hay nadie internado. El paciente que estuvo durante el fin de semana ya se fue de alta”.

Déficit de Provincia

En cuanto a la realidad que están viviendo los trabajadores, Carranza enfatizó que “como es de público conocimiento, la Provincia hace muchos años que viene con déficit en el recurso humano de enfermería, así que hubo que adaptar muchas, cuestiones de horarios y armar cronogramas nuevos”.

“El personal que atiende a casos positivos no puede atender a otros pacientes. Entonces, se dividió el personal que había para que este personal exclusivamente entre al sector de aislamiento, mientras haya pacientes internados. Ahora no hace falta porque no hay nadie internado”, explicó.

Demora salarial

Sobre la situación actual, explicó que “cuando a uno le deben dos meses de sueldos, el aguinaldo y no hay novedad del pago, se hace difícil por el hecho de que uno viene a trabajar porque necesita el trabajo y necesita de su sueldo. Entonces se hace muy difícil exigirle al personal, cuando de la otra parte no se obtiene respuestas. A pesar de todo, en este Hospital el personal de enfermería siempre estuvo predispuesto”.

“En el Hospital de El Maitén tenemos problemas salariales desde hace rato, el problema del recurso humano viene hace rato. Los reclamos se hacen donde corresponde, por la vía administrativa, mediante notas y mediante pedidos. Cada vez que aparece una autoridad dentro de la institución se le explica cómo debería funcionar y cómo pretendemos que funcione este hospital”, concluyó.