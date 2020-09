El BCRA suspendió unas 15.000 cuentas por operaciones sospechosas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó este lunes acerca de la suspensión de 14.728 nuevas cuentas para realizar operaciones de compra y venta de dólares sospechadas de participar de las maniobras conocidas como «coleros digitales» en operaciones de cambio.

La medida fue publicada a través de una serie de Comunicaciones («C» 88008, «C» 88007, «C» 88006, «C» 88005 y «C» 88004) en las que el BCRA informó los documentos de identidad y CUIL de unas 14.858 personas a las que «sin la previa autorización» de la autoridad monetaria las entidades financieras «no deberán dar curso a operaciones de cambio, en su caso, a su anulación».

«Asimismo, deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales», indicó el Central en todas las comunicaciones.

Las comunicaciones distinguen a 14.728 cuentas por actuar como «coleros» (operadores no genuinos) y a 130 cuentas que habrían sido los organizadores de las operaciones de compra de dólares, por fuera de las normativas establecidas.

Medidas precautorias

La medida rige para todos los bancos y casas de cambio a través de los cuales las personas incluidas en las listas pudieran operar y a los que, de no mediar una autorización explícita del BCRA, estarán inhabilitados para comprar, vender dólares o transferirlos a otras cuentas.

Se trata de «medidas precautorias», aseguró el Central, que responden a la aplicación de la Ley de Régimen Penal Cambiario, que aplicará para posteriores investigaciones abiertas.

Las suspensiones de este lunes se suman a las casi 4.500 cuentas bloqueadas que el Central informó hace casi dos semanas, luego de detectar personas que abrían cajas de ahorro en bancos digitales, sin ingresar su cuit y otras referencias, y compraban hasta US$ 200 a precio oficial para luego venderlo en el mercado blue o transferirlo a terceros.

La maniobra, denominada como «coleros virtuales», comenzó a ser detectada por el BCRA a principios de julio, luego de identificar cuentas que recibían varias transferencias por US$ 200 o menos en el mismo mes, generalmente provenientes de cuentas de bancos digitales y que, sospechan, no tienen forma de justificar el movimiento.

Precisamente, el 17 de julio Central dio a conocer un primer listado de poco más de 400 clientes de un banco digital cuyos movimientos coincidían con este tipo de operaciones en el mercado cambiario.Desde entonces, y para evitar maniobras de este tipo, la autoridad monetaria impidió que cualquier cuenta bancaria pudiera recibir más de una transferencia en dólares al mes -o solicitar una excepción al banco para cada caso particular- así como retirar dólares físicos comprados en bancos digitales.

Este lunes por la tarde, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, firmaron un convenio marco para optimizar el abordaje de las infracciones al Régimen Penal Cambiario, así como medidas de seguridad bancaria, transporte de caudales y prevención.

El convenio tendrá una extensión de un año y comprende la creación de una Unidad de Coordinación integrada por funcionarios del Ministerio y del BCRA, que habilitará la provisión de personal de las fuerzas federales para intervenir en las fiscalizaciones del cumplimiento de la normativa cambiaria que llevan los agentes del BCRA. (Fuente: Télam)