El 23% de las inversiones hidrocarburíferas estará destinada al Golfo San Jorge

La actividad hidrocarburífera ha tomado un rol preponderante en la economía de Chubut durante los últimos tiempos, aunque actualmente las noticias no son del todo positivas. En el marco de la discusión sobre la garantía de la deuda pública, que está atada a los ingresos por regalías, la pandemia de Covid-19 provocó una caída estrepitosa en los ingresos por este concepto, algo que golpeó fuertemente la economía provincial.

En este contexto, las últimas novedades tampoco son del todo positivas, ya que ayer la Secretaría de Energía de la Nación anunció que las inversiones de las compañías del sector hidrocarburífero se ubicarán este año en el nivel más bajo del último decenio, con 5.287 millones de dólares, equivalente a una caída de 24,3% respecto a 2019. Sobre ese total, los capitales destinados al desarrollo de los recursos no convencionales se ubicarán en 3.350 millones de dólares, frente a un nivel superior a 4.400 millones de dólares registrado en los dos años anteriores.

El informe fue presentado por el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, ante la Cámara de Comercio Estadounidense en la Argentina (ANCHAM). En el mismo se detalló que las inversiones de las petroleras en el área convencional, en tanto, llegarán a 1.937 millones de dólares frente a 2.513 millones de dólares el año pasado, según la proyección oficial.

El documento también destacó que las inversiones en el sector fueron “crecientes” hasta 2015, cuando se alcanzó el récord de 10.775 millones de dólares, 32% destinado a no convencionales. Posteriormente, se comenzó a vivir cuatro años de “estancamiento” en entre 2016 y 2019, con valores promedio invertidos en torno de los 6.900 millones de dólares anuales, es decir, un tercio menos que el pico histórico.

En tanto que según la proyección de la Secretaría de Energía de la Nación, el 70% de las inversiones hidrocarburíferas se concentrará este año en la cuenca neuquina, donde se ubica el mayor reservorio del país, Vaca Muerta, seguidas por 23% para la cuenca del Golfo San Jorge.

“La inversión en nuevos pozos productores de petróleo y gas, más su reparación, representa aproximadamente, un 63% de la inversión total del upstream realizada por las empresas”, precisó el informe de la cartera nacional.