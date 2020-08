Dos refuerzos más llegan a “La Banda”

En la tarde del martes, Guillermo Brown anunció dos nuevos refuerzos en su plantel de cara a la reanudación del Torneo de Primera Nacional que, si bien aún resta conocer qué y cómo se jugará, se sabe que estarán en juego los ascensos para todos los clubes.

En ese sentido, el equipo que comanda Marcelo Broggi se arma, y a la llegada de Khalil Caraballo, se les suman Leonel Álvarez y Brian Aquino, ambos mediocampistas.

Confirmando de cara al reinicio de los entrenos

Si bien aún ni siquiera se han retomado los entrenamientos de la Primera Nacional, los clubes de la categoría están trabajando a pleno en el armado de sus planteles y en ese sentido, Guillermo Brown también está inmerso en el mercado de pases.

Pensando un armado, aunque austero, se apuesta a los valores juveniles formados en clubes de Primera División, con debut en la máxima divisional o con Inferiores en tales instituciones, ya se han confirmado este martes dos nuevos refuerzos.

Leonel Álvarez, que llega desde Flandria es uno de los que ha concretado su incorporación a “La Banda”, mediocampista por el costado izquierdo del campo de juego; al que se sumó un volante por el otro sector, como ser Braian Aquino, ex Los Andes.

Ellos, se suma al primero en confirmar, como ser Khalil Caraballo, delantero ex Gimnasia de La Plata, quien ya se encuentra en la ciudad de Puerto Madryn cumpliendo con los catorce días de cuarentena.

Se estima que al menos dos nuevos jugadores más se confirmarán en los próximos días, entre quienes estaría Ahumada Acuña, atacante que llegaría desde Estudiantes de La Plata; mientras que se espera poder renovar los préstamos con Mauricio Vera y Matías Ruiz Díaz.

A la vez, resta conocer que sucederá con Federico Rasmussen y Lautaro Parisi, quienes cumplieron sus préstamos con el Atlante de México y Arsenal de Sarandí, respectivamente. De no renovar sus vínculos con tales clubes o de no arreglar con otras instituciones, deberán regresar a Brown y serian piezas importantes para el andamiaje browniano en la Temporada post pandemia.

Vale destacar que entre el 30 de agosto y el 1° de septiembre, los clubes están autorizados a retomar los entrenamientos, por lo que Brown se alista para cumplir con los días de cumplimiento de cuarentena y luego para iniciar con las prácticas.

¿Llegará Lio?

Este martes, la noticia mundial fue la notificación de Lionel Messi y sus deseos de desvincularse del Barcelona de España. Claramente, se hizo viral no solo la información, sino también los “memes” o fotomontajes donde distintos clubes del globo se ponen a disposición de incorporar al capitán de la Selección Argentina e incluso, los más creativos, lo anuncian como refuerzo.

Con eso, jugaron a través de las redes sociales los simpatizantes de Guillermo Brown, quienes no tardaron en armar foto, la del ex N°10 del equipo, Emanuel Moreno, para reemplazarla por la cara de Messi y definirlo como nueva incorporación de los brownianos.

En el Deportivo Madryn, también se animaron a jugar con la llegada de “Lio”: utilizaron la placa con la que habitualmente anuncian los nuevos refuerzos e impusieron el rostro del rosarino.