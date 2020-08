Docentes van al paro toda la semana

El Consejo Directivo de la ATECH, conformado por las seis regionales de la provincia y la Junta Ejecutiva, resolvió por mayoría retención de servicios y paro en la virtualidad desde el lunes hasta el sábado.

El paro será acompañado por distintas acciones, entre otras un “twitazo provincial” el día miércoles a las 19 con el #ChubutArcioniNoCumple.

Las medidas, se indicó desde el gremio, están fundamentadas en que: Se adeudan los haberes del mes de junio y el medio aguinaldo del primer semestre. No existe convocatoria y continuidad en la paritaria salarial del 2020. Las refacciones, obras, mantenimiento en escuelas no se están realizando.

Los docentes también remarcaron que “el protocolo del posible regreso a la presencialidad es inviable, no existiendo comunicación de la Ministra de Educación con el Consejo Asesor, creando confusión en las declaraciones hacia la comunidad educativa”.

Además “el Ministerio de Educación exige un “parte diario” a los equipos directivos el cual se encuentra fuera de la normativa y sin fundamento real ya que existe un modo virtual de acompañamiento a los estudiante al cual no está garantizado desde el estado tanto para docentes como estudiantes

Los decretos de jubilación de oficio, débito laboral y retiro voluntario no contemplan la situación de los empleados del Ministerio de Educación. Exigimos la entrega de la certificación de servicios con aportes en tiempo y forma a todos los docentes que lo soliciten”, agregaron

También expresaron un “rotundo rechazo a la criminalización de la protesta. Basta de persecución a los que luchamos. Exigimos: pago en tiempo y forma de nuestro salario y del medio aguinaldo, convocatoria a paritaria 2020, garantía de conectividad desde el Estado ,inversión real en infraestructura, cese del parte diario ridículo de toma de asistencia, y no a la baja de nuestra obra social Seros a los docentes que cesaron entre diciembre del 2019 y marzo del 2020”.