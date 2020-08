Docente increpó a Arcioni en reclamo del pago de sueldos

El gobernador Mariano Arcioni viajó el fin de semana a la localidad de Río Mayo, donde vivió un incómodo momento cuando una docente lo increpó reclamándole el pago de los salarios adeudados. A una semana de finalizar el mes de agosto, el Gobierno de Chubut aún adeuda buena parte de los salarios de junio, toda la masa salarial de julio y el medio aguinaldo del primer semestre del año.

En ese contexto, la trabajadora de la Educación planteó la necesidad de que se resuelva la situación que afecta a los trabajadores estatales, y Arcioni solo atinó a afirmar: “no me es nada grato no pagar y les puedo asegurar que vamos a revertir la situación porque estoy confiado de lo que estamos haciendo junto al equipo de Gobierno en estos momentos difíciles. Entiendo absolutamente todo y no es que para mi es grato. Me gustaría venir y darles las respuestas que ustedes se merecen y transmitirles la tranquilidad, pero yo hoy les puedo transmitir la tranquilidad de que estamos trabajando para revertir y la vamos a revertir”.

El Gobernador fue cuestionado por la docente que le reclamó por la demora considerable en el pago de los salarios. “Tenemos compañeros que están enfermos, que están endeudados, que tienen familia y tenemos tres meses de sueldos atrasados. Ya no tenemos respuestas de absolutamente nada. Usted entienda esta situación también”, apuntó.

Otra trabajadora criticó que “más allá de la disculpa que usted pueda dar, queremos acciones conjuntas, porque hace ya más de tres años que estamos en lucha. Esta situación no puede seguir tal cual está. Tenemos cuentas que pagar y hay gente que son docentes, viven de sus sueldos y que estamos a 20 y todavía no han cobrado (los salarios de junio). ¿Qué le decimos al dueño del alquiler? ¿Qué le decimos al almacenero que le debemos? Esta situación es insostenible señor Gobernador. Independientemente de que usted nos pida disculpas, hace tres años que nos vienen pidiendo disculpas”.

El justificativo de Arcioni

Ante las demandas de las trabajadoras que lo interceptaron en su visita a la localidad de Río Mayo, Arcioni se justificó afirmando que: “Usted sabe la situación que han vivido los docentes durante un largo tiempo, dice tres años de lucha. Les hemos dado un reconocimiento salarial que no se lo dieron durante la época de mayor bonanza de la Provincia. Al sector docente es al único que le pagamos absolutamente todas las cláusulas gatillo. La demostración del esfuerzo y de mi compromiso hacia los docentes está demostrado, porque a pesar del peor momento en la situación financiera, es al único sector que hemos dado el reconocimiento de la cláusula gatillo y que les hicimos un reconocimiento de los salarios como nunca antes se le dio”.