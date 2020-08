Diego Barquin: “La cooperativa tiene salida y tiene que ser en conjunto”

El presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, Diego Barquin, se refirió a los dichos y hechos ocurridos en las últimas horas y aseguró que la salida a la difícil situación que atraviesa Servicoop debe darse entre todos los sectores. “La situación es muy compleja, nosotros siempre manifestamos la preocupación del incremento de la deuda con CAMMESA. Quiero ser claro y tengo la necesidad de despejar la duda que se plantea constantemente: nosotros todo el tiempo hablamos del tema de la deuda, de la que recibimos el 4 de febrero de 2019 cuando asumimos, que era de aproximadamente unos mil millones de pesos, de cómo se ha incrementado y cómo nos hemos estado ocupando en encontrar alguna alternativa. Lo hicimos a través de la Federación, del Ministerio de Producción, del ENRE, del Gobierno Provincial y también a través del Estado Municipal en reuniones que hemos tenido con el intendente, donde le planteamos la necesidad de un trabajo conjunto y articulado para poder dar una respuesta y una solución a la deuda de CAMMESA”.

Pedido de información

El presidente de la cooperativa recordó también la regularización que se llevó a cabo en lo que hace a la deuda con la AFIP: “Hemos hecho un ordenamiento de esa deuda”, confirmó.

Barquin recordó que, trimestralmente, la cooperativa eleva informes sobre la situación al poder concedente y también al Gobierno Provincial: “En abril último, el bloque oficialista nos solicitó información respecto a cantidad de empleados, sueldos y otros temas a los que he respondido personalmente. Por eso es extraña esa expresión permanente de la falta de información, eso no es así, en todo momento estamos informando. Si no es suficiente, la volveremos a presentar porque no tenemos nada que ocultar”.

La política como parte de la solución

Por otra parte, desde la Cooperativa plantearon «la delicada situación que atraviesa Servicoop, de la misma manera que muchísimas otras cooperativas, ya sea de la provincia como del resto del país», a lo que Barquin agregó que “es indispensable que todos los actores de la vida política, de la vida institucional, sean parte de esta solución, y la política tiene que ser parte de la solución en todo sentido”.

«Estamos a disposición»

Así las cosas, el presidente de la Cooperativa aseguró que ‘si a la cooperativa le va bien, al intendente también le irá bien en su gestión’, “por eso lo convoco nuevamente a sentarnos, a ser parte de la solución. Lo invito a recorrer las nuevas instalaciones de la cooperativa y que empujemos todos para el mismo lado. Nosotros estamos permanente a disposición”.

Por último, afirmó: “La cooperativa va a poder salir adelante y en esto tenemos que involucrarnos todos. Es sumamente necesario que todos los actores intervengan”.