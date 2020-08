Desde el exterior, ofertan por Cristian Lema

Mientras el futbolista Cristian Lema se encuentra en Puerto Madryn descansando con su familia esperando por definir su futuro, junto a su representante y el Benfica de Portugal, dueño de su pase, analizan diversas ofertas.

Sabido es el interés de continuidad de Newell´s, pero también Independiente, Gimnasia y Estudiantes de La Plata preguntaron por sus servicios. Incluso, desde la MLS de los Estados Unidos, Qatar y hasta el Palmeiras de Brasil, posaron sus ojos en el futbolista portuario.

Lema, un defensor buscado

¿Cuál estará el futuro de Cristian Lema? El zaguero central madrynense, ex Guillermo Brown, está en su ciudad natal descansando con su familia pero también entrenándose a la espera de una definición de su futuro deportivo.

El Benfica de Portugal, dueño de su pase, no lo tendrá en cuenta esta Temporada y espera cederlo a préstamo y al parecer, son varios los clubes interesados en contar con el defensor de 30 años.

Newell´s Old Boys fue su ultimo equipo, en esta finalizada Temporada 2019/2020 de la Superliga; conjunto “leproso” que busca contar con él nuevamente pero deberá comprar su pase, ya que no puede solicitar un segundo préstamo consecutivo al Benfica.

Ante esta situación, son más clubes argentinos que han mostrado su interés por contar con el jugador chubutense: Gimnasia de La Plata, dirigido por Diego Maradona y con Sebastián Méndez como Ayudante de Campo (fue entrenador de Lema en Belgrano de Córdoba), hicieron trascender su interés por el jugador; interés al que sumó luego Independiente de Avellaneda e incluso, Estudiantes de La Plata, teniendo en cuenta las salidas de Jonathan Schunke y Marcos Rojo.

Lo cierto es que el futbolista vería con buenos ojos continuar su carrera en el exterior, y con respecto a esto, han trascendido intereses de clubes de la LMS de Estados Unidos (al parecer, sería Los Ángeles Galaxy el que lo buscaría) y del futbol de Qatar. Benfica, a la vez, buscaría negociar su presencia en clubes de Europa o, como trascendió también, de Brasil: el Palmeiras, no solo buscaría a Lema, sino también a otros compañeros del equipo portugués como ser Franco Cervi y Facundo Ferreyra.

Cristian Lema, espera por conocer su próximo destino, mientras disfruta de la compañía de su familia en Puerto Madryn. Su deseo, de elegir, sería aprovechar alguna oportunidad en el futbol del exterior, ante la conveniencia desde lo económico, desde lo futbolístico y también como experiencia.